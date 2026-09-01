 ChatGPT, Reddit și Roblox intră sub cele mai stricte reguli digitale ale UE. Ce se schimbă pentru utilizatori | adevarul.ro
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ChatGPT, Reddit și Roblox intră sub cele mai stricte reguli digitale ale UE. Ce se schimbă pentru utilizatori

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Comisia Europeană a desemnat ChatGPT, Reddit și Roblox drept servicii online de dimensiuni foarte mari în sensul Digital Services Act (DSA). Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, decizia înseamnă mai multă transparență, reguli mai stricte privind publicitatea și sistemele de recomandare, mecanisme mai clare pentru raportarea și contestarea conținutului și obligații suplimentare pentru protejarea minorilor.

Imagine reprezentativă pentru jocul Roblox
ChatGPT, Reddit și Roblox intră sub cele mai stricte reguli digitale ale UE Foto: Shutterstock

Companiile vor trebui, de asemenea, să identifice și să reducă riscurile pe care serviciile lor le pot genera pentru utilizatori și societate.

De ce au fost desemnate cele trei servicii

Comisia Europeană a anunțat la 31 august 2026 desemnarea ChatGPT ca Very Large Online Search Engine (VLOSE), iar Reddit și Roblox ca Very Large Online Platforms (VLOP), în baza Digital Services Act.

Categoria se aplică serviciilor care depășesc pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. În cazul ChatGPT, desemnarea ca VLOSE vizează funcția de căutare online a serviciului.

Desemnarea nu este, în sine, o sancțiune și nu înseamnă că cele trei servicii au fost găsite în încălcare a legislației europene. Ea le plasează însă într-o categorie pentru care DSA stabilește cele mai stricte obligații, tocmai pentru că serviciile cu o asemenea audiență pot avea un impact semnificativ asupra utilizatorilor și asupra societății.

Pentru utilizator, consecința principală este că platformele vor trebui să demonstreze mai clar că își controlează riscurile și că oferă mecanisme prin care drepturile utilizatorilor pot fi protejate.

Mai multă transparență în privința algoritmilor

Una dintre schimbările importante privește sistemele de recomandare.

Platformele foarte mari trebuie să fie mai transparente în privința modului în care sistemele lor de recomandare selectează și afișează conținutul. Utilizatorii trebuie să primească informații mai clare despre principalele criterii care determină ceea ce văd în fluxurile de conținut sau în rezultatele recomandate.

DSA impune, de asemenea, ca utilizatorilor să li se ofere cel puțin o opțiune de sistem de recomandare care nu se bazează pe profilarea utilizatorului.

Practic, utilizatorul trebuie să aibă o alternativă la un flux construit exclusiv pe analiza comportamentului său.

Pentru Reddit și Roblox, această regulă poate avea efecte asupra modului în care sunt recomandate postările, comunitățile, jocurile sau alte tipuri de conținut. În cazul ChatGPT, desemnarea ca VLOSE se referă la funcția de căutare online.

Publicitatea trebuie să fie mai ușor de înțeles

O altă zonă vizată de DSA este publicitatea. Serviciile foarte mari trebuie să fie mai transparente cu privire la reclamele afișate utilizatorilor și să păstreze un registru public al reclamelor. Regulile urmăresc să permită utilizatorilor și cercetătorilor să înțeleagă mai bine cine face publicitate, ce conținut este promovat și către ce categorii de utilizatori este direcționată publicitatea.

Pentru utilizator, ideea este simplă: trebuie să fie mai ușor de identificat publicitatea și să fie mai clar cine se află în spatele acesteia și de ce este afișată.

Mai puține interfețe manipulative

DSA interzice și așa-numitele „dark patterns” - mecanisme de design care manipulează utilizatorii sau le afectează semnificativ capacitatea de a lua decizii libere și informate.

Este vorba, de exemplu, despre interfețe care fac intenționat mai dificilă renunțarea la un serviciu, care împing utilizatorul către o anumită alegere sau care folosesc elemente vizuale și de design pentru a-l determina să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Pentru utilizatori, regula înseamnă că marile servicii online nu pot folosi anumite tehnici de design pentru a le influența în mod manipulator alegerile.

Mai multă protecție pentru copii

Protecția minorilor este una dintre principalele preocupări ale Comisiei în aplicarea DSA.

Platformele trebuie să evalueze riscurile pentru copii și adolescenți și să ia măsuri pentru reducerea acestora. Printre riscurile urmărite se află expunerea la conținut nociv, hărțuirea online, comportamentele excesive sau dependente și practicile comerciale manipulatoare.

Pentru platformele accesibile minorilor, Comisia recomandă, printre altele, conturi private implicit pentru copii, mecanisme mai eficiente de blocare și dezactivare a contactelor nedorite și limitarea unor funcții care pot încuraja utilizarea excesivă, precum redarea automată, notificările push sau anumite mecanisme de tip „streak”.

În cazul platformelor foarte mari, aceste riscuri intră și în evaluarea sistemică pe care companiile trebuie să o facă periodic.

Platformele trebuie să-și evalueze singure riscurile

Una dintre cele mai importante obligații introduse de DSA este obligația serviciilor foarte mari de a identifica și evalua riscurile sistemice generate de propriile servicii.

Comisia enumeră printre acestea răspândirea conținutului ilegal, dezinformarea, amenințările la adresa drepturilor fundamentale, riscurile pentru sănătatea și bunăstarea utilizatorilor, protecția minorilor, siguranța publică și procesele electorale.

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Companiile nu trebuie doar să identifice aceste riscuri. Ele trebuie să adopte și măsuri pentru diminuarea lor.

Asta înseamnă că platformele trebuie să analizeze din timp riscurile pe care propriile servicii le pot produce sau amplifica și să demonstreze că au măsuri pentru a le reduce.

Mai multă transparență privind moderarea conținutului

Utilizatorii vor avea, de asemenea, acces la mai multe informații despre deciziile de moderare.

Platformele trebuie să explice mai clar deciziile privind eliminarea sau restricționarea conținutului și să ofere mecanisme prin care utilizatorii pot contesta astfel de decizii.

DSA urmărește astfel să reducă situațiile în care un utilizator nu știe de ce i-a fost eliminat un conținut sau de ce i-a fost restricționat contul.

Regulile nu înseamnă că orice conținut eliminat trebuie repus. Ele introduc obligații de transparență și proceduri prin care deciziile platformelor pot fi contestate.

Vor exista și audituri independente

Obligațiile nu se bazează exclusiv pe declarațiile companiilor. Serviciile desemnate drept VLOP sau VLOSE trebuie să fie supuse cel puțin anual unor audituri independente. Ele trebuie, de asemenea, să publice periodic informații privind modul în care aplică regulile de transparență și își gestionează riscurile.

Aceste rapoarte permit Comisiei, autorităților naționale, cercetătorilor și publicului să urmărească mai atent modul în care marile servicii online își gestionează riscurile.

Cercetătorii vor putea avea acces la mai multe date

O altă obligație vizează accesul cercetătorilor la datele platformelor.

DSA stabilește mecanisme prin care cercetătorii verificați pot solicita acces la anumite date interne relevante pentru studierea riscurilor sistemice.

Scopul este ca impactul platformelor să nu fie analizat doar pe baza informațiilor pe care companiile aleg să le facă publice.

Pentru utilizatori, efectul este indirect, dar important: cercetătorii vor putea analiza mai bine fenomene precum dezinformarea, funcționarea sistemelor de recomandare, publicitatea sau riscurile pentru copii.

UE nu va verifica fiecare postare, conversație sau joc

Desemnarea ChatGPT, Reddit și Roblox nu înseamnă că Uniunea Europeană va verifica fiecare conversație, postare sau joc.

Comisia supraveghează respectarea obligațiilor sistemice impuse serviciilor foarte mari. În cazul unei plângeri privind o anumită decizie de moderare, utilizatorul trebuie să folosească mecanismele de contestare prevăzute de DSA; Comisia nu intervine direct în fiecare dispută individuală de moderare.

De asemenea, desemnarea nu înseamnă că serviciile devin ilegale sau că trebuie să elimine orice conținut controversat. DSA urmărește găsirea unui echilibru între combaterea conținutului ilegal și protejarea drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare.

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Ce se schimbă concret pentru utilizator

Pentru un utilizator obișnuit din UE, efectele nu vor apărea neapărat sub forma unei singure schimbări spectaculoase. Ele se vor vedea mai degrabă în felul în care serviciile sunt proiectate și administrate.

Utilizatorul ar trebui să beneficieze de:

- explicații mai clare despre moderarea conținutului;

- mecanisme mai clare pentru contestarea deciziilor;

- mai multă transparență privind publicitatea;

- mai multe informații despre sistemele de recomandare;

- posibilitatea de a utiliza o opțiune de recomandare care nu se bazează pe profilare;

- măsuri suplimentare pentru protejarea minorilor;

- protecție împotriva anumitor practici de design manipulative;

- servicii obligate să identifice și să reducă riscurile sistemice;

- mai multă transparență publică prin rapoarte și audituri independente.

În esență, DSA impune marilor servicii online să explice mai mult, să prevină anumite riscuri și să permită contestarea deciziilor care îi afectează pe utilizatori.

Ce urmează pentru ChatGPT, Reddit și Roblox

Comisia acordă serviciilor desemnate patru luni, până la sfârșitul lui decembrie 2026, pentru a se conforma obligațiilor suplimentare aplicabile VLOP și VLOSE.

În această perioadă, cele trei servicii trebuie să-și adapteze procedurile, evaluările de risc și mecanismele de transparență astfel încât să respecte cerințele DSA.

Comisia va avea responsabilitatea principală pentru supravegherea acestor obligații suplimentare. În cazul în care constată încălcări, poate deschide investigații și poate impune sancțiuni. Pentru încălcarea DSA, amenzile pot ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală globală a furnizorului.

Pentru utilizatori, efectele vor apărea în principal în modul în care serviciile recomandă conținut, gestionează publicitatea, explică deciziile de moderare și identifică riscurile pentru minori și pentru drepturile fundamentale.

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