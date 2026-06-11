Cum sunt protejați minorii în mediul online prin Regulamentul privind serviciile digitale

Protecția minorilor în mediul online a devenit una dintre principalele teme de reglementare la nivel european, în condițiile în care copiii și adolescenții petrec o parte tot mai mare din timp pe platforme sociale, jocuri online și servicii de mesagerie.

Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) introduce un set de obligații clare pentru platforme, cu scopul de a reduce riscurile la care sunt expuși minorii și de a crea un mediu digital mai sigur și mai transparent.

Un cadru european mai strict pentru siguranța copiilor online

Regulamentul privind serviciile digitale stabilește că platformele online accesibile minorilor trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate în utilizarea serviciilor. Această obligație se aplică în special rețelelor sociale, platformelor de video sharing, aplicațiilor de mesagerie și jocurilor online, acolo unde interacțiunea între utilizatori este continuă și dificil de controlat în timp real.

Una dintre modificările importante aduse de DSA este interzicerea utilizării datelor personale ale minorilor pentru publicitate bazată pe profilare. Cu alte cuvinte, platformele nu mai pot construi profiluri de marketing pe baza comportamentului copiilor și adolescenților, reducând astfel expunerea acestora la reclame personalizate agresive sau inadecvate vârstei.

În același timp, platformele sunt obligate să implementeze mecanisme eficiente de raportare și moderare a conținutului, astfel încât materialele ilegale sau dăunătoare să poată fi identificate și eliminate într-un timp cât mai scurt.

Siguranța „prin design”: cum sunt gândite platformele pentru minori

Un element central al regulamentului este ideea de „siguranță prin design”, ceea ce înseamnă că platformele trebuie să țină cont de vulnerabilitățile specifice ale minorilor încă din etapa de proiectare a serviciilor digitale.

Aceasta include modul în care sunt construite interfețele, cum funcționează sistemele de recomandare și ce tip de conținut este promovat automat utilizatorilor. În practică, platformele trebuie să evite mecanismele care pot favoriza dependența digitală sau expunerea repetată la conținut dăunător.

Pentru a completa cadrul legislativ, Comisia Europeană a publicat Orientări privind protecția minorilor în mediul online, documente care detaliază bune practici pentru platforme, chiar dacă nu au caracter obligatoriu.

Riscurile vizate: de la cyberbullying la conținut nociv

Orientările europene enumeră mai multe categorii de riscuri la care pot fi expuși copiii în mediul online. Printre acestea se numără racolarea minorilor în scopuri abuzive, cunoscută sub denumirea de „grooming”, hărțuirea online sau cyberbullying, conținutul dăunător și expunerea la materiale care pot încuraja comportamente periculoase.

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Sunt vizate și practicile comerciale agresive, precum și conținutul care promovează automutilarea, tulburările alimentare sau provocările virale periculoase, care au devenit tot mai vizibile pe anumite platforme sociale în ultimii ani.

Ce li se cere concret platformelor online foarte mari

În cazul platformelor online de foarte mari dimensiuni, așa-numitele VLOP-uri, Comisia Europeană recomandă un set de măsuri suplimentare care vizează reducerea riscurilor sistemice.

Printre acestea se află evaluarea periodică a riscurilor la care sunt expuși copiii și adolescenții, adaptarea sistemelor de recomandare pentru a limita expunerea la conținut inadecvat și introducerea unor mecanisme de estimare sau verificare a vârstei utilizatorilor.

De asemenea, platformele sunt încurajate să seteze conturile minorilor ca fiind private în mod implicit, pentru a reduce contactele nedorite, și să evite elementele de design care încurajează utilizarea excesivă, cum ar fi notificările agresive sau mecanismele de tip „scroll infinit”.

Un rol important îl au și instrumentele de control parental, care trebuie să fie ușor de utilizat și accesibile părinților sau tutorilor, astfel încât aceștia să poată gestiona mai bine experiența online a copiilor.

Recomandările autorităților pentru utilizatori și părinți

La nivel național, ANCOM reamintește că protecția minorilor în mediul online nu depinde exclusiv de platforme, ci și de modul în care acestea sunt utilizate în familie. Deși vârsta minimă de acces la servicii online variază între 13, 16 sau 18 ani, în funcție de platformă, utilizarea responsabilă rămâne esențială.

În acest context, autoritatea recomandă păstrarea setărilor implicite de confidențialitate pentru conturile minorilor, evitarea distribuirii de informații personale și utilizarea funcțiilor de blocare și raportare atunci când apar comportamente nepotrivite sau conținut dăunător.

Sunt recomandate, de asemenea, evitarea accesării materialelor suspecte, limitarea timpului petrecut online și verificarea periodică a duratei de utilizare a platformelor digitale.

Pentru părinți, un element esențial îl reprezintă comunicarea constantă cu minorii despre riscurile mediului online și despre modul în care pot reacționa în situații problematice. În caz de dificultăți, este recomandată solicitarea sprijinului unui adult de încredere, fie că este vorba de părinte, tutore sau profesor.