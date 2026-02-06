Pericolul ascuns din jocurile video. Cum a ajuns o adolescentă să moară în urma manipulării online: „Spălare de creier completă”

O familie din SUA trăiește o dramă imensă după ce fiica lor de 16 ani și-a pierdut viața. Tatăl adolescentei, Jason Sokolowski, susține că fata a căzut victima unui prădător online pe platforma Roblox, o rețea utilizată masiv de copii din întreaga lume. Acesta acuză faptul că fiica sa a fost manipulată de un grup periculos care vizează minorii pentru a-i împinge către gesturi de violență și acte care le pun viața în pericol.

Conform declarațiilor tatălui, Penelope Sokolowski, care folosea platforma încă de la o vârstă fragedă, ar fi fost supusă unei presiuni psihologice extreme. Ea ar fi fost convinsă să trimită dovezi video ale unor acte de violență asupra propriei persoane, inclusiv mesaje gravate pe piele. Jason Sokolowski descrie starea fiicei sale ca fiind una de „spălare de creier completă”, provocată de un membru al unei grupări violente care activează în mediul virtual, relatează New York Post.

De cele mai multe ori, atacatorii folosesc recompense virtuale în jocuri pentru a câștiga încrederea copiilor, mutând ulterior discuțiile pe aplicații de mesagerie private, unde controlul părinților este mult mai dificil de exercitat.

Val de procese împotriva platformelor tehnologice

Acest caz cutremurător face parte dintr-o acțiune juridică mult mai amplă. În anul 2025, au fost înregistrate peste o sută de procese împotriva platformei Roblox, acestea fiind acum reunite într-un singur dosar federal. Avocații familiilor implicate susțin că platforma este neglijentă în protejarea celor mici și permite interacțiuni periculoase între adulți și minori.

Avocatul Matt Dolman, care reprezintă reclamanții, a declarat ferm: „Nicăieri în lume nu este normal ca adulții să vorbească cu copii cu care nu au nicio legătură”. Deși platforma a introdus recent noi măsuri de siguranță bazate pe inteligență artificială pentru a verifica vârsta utilizatorilor, specialiștii rămân rezervați. Dolman a adăugat că, deși situația s-ar putea îmbunătăți, platforma nu poate fi considerată încă una „absolut sigură”.

Apelul la responsabilitate pentru giganții tech

Pe lângă Roblox, și alte rețele de socializare populare sunt menționate în aceste procese, fiind acuzate că nu fac suficient pentru a opri abuzurile. Tatăl fetei este de părere că marile companii de tehnologie au puterea de a schimba situația rapid, dar că, în prezent, măsurile luate sunt insuficiente. El consideră că aceste corporații ar putea „atenua această situație peste noapte” dacă ar prioritiza cu adevărat siguranța utilizatorilor vulnerabili în fața prădătorilor online.

În replică, reprezentanții platformei s-au declarat profund îngrijorați de orice incident și au menționat că lucrează continuu la îmbunătățirea sistemelor de protecție, recunoscând totodată că „niciun sistem nu este perfect”.