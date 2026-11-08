Centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a pierdut din nou conexiunea la rețeaua electrică externă, în urma avarierii unei linii de alimentare. Instalația, aflată sub controlul Rusiei, este alimentată în prezent de generatoare de rezervă pe motorină, necesare pentru menținerea sistemelor de răcire a reactoarelor și a combustibilului nuclear uzat. Administrația centralei susține că nivelurile de radiații se mențin în limite normale.

Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare electrică externă după un nou atac. Foto: Profimedia

Anunțul a fost făcut duminică de administrația centralei nucleare din Zaporojie, care a precizat că linia de rezervă Ferrosplavnaia a fost deconectată după ce a fost avariată în urma unui nou atac asupra rețelei electrice, potivit Agerpres.

În aceste condiții, instalația funcționează cu ajutorul generatoarelor auxiliare alimentate cu motorină. Acestea asigură energia necesară pentru răcirea celor șase reactoare și a bazinelor în care este depozitat combustibilul nuclear uzat.

Reprezentanții centralei au transmis că personalul tehnic ia toate măsurile necesare pentru menținerea în funcțiune a generatoarelor de rezervă și a sistemelor esențiale. Totodată, administrația a precizat că nivelurile de radiații în interiorul centralei și în zonele învecinate se încadrează în limitele normale.

Instalația nucleară este conectată la două linii electrice care traversează teritoriul aflat sub control ucrainean, pe malul drept al râului Nipru. Una dintre acestea, Ferrosplavnaia, era ultima linie de rezervă care mai asigura alimentarea externă a centralei.

Cealaltă conexiune, linia principală Dnieprovskaia, a fost întreruptă în luna martie, în urma unui atac. În iunie a fost convenită o încetare a focului pentru a permite repararea infrastructurii, însă linia nu a fost repusă în funcțiune.

Astfel, după avarierea ultimei conexiuni externe, centrala a rămas dependentă de generatoarele pe motorină pentru alimentarea sistemelor vitale.

Deși cele șase reactoare sunt oprite din punct de vedere tehnic și nu mai produc energie electrică, instalația are în continuare nevoie de alimentare constantă. Sistemele de răcire trebuie să funcționeze pentru a preveni supraîncălzirea combustibilului nuclear și pentru a menține condițiile de siguranță.

Riscurile asociate întreruperii alimentării cu energie electrică au fost semnalate în repetate rânduri de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). În septembrie anul trecut, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu temporar pentru a permite efectuarea unor reparații la infrastructura electrică a centralei.

La acel moment, organizația cu sediul la Viena avertizase că instalația ar putea rămâne fără energie electrică în câteva zile dacă rezervele de motorină s-ar epuiza.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a atras atenția încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, asupra pericolului pe care îl reprezintă luptele desfășurate în apropierea unei centrale nucleare. Instalația din Zaporojie a trecut în repetate rânduri prin întreruperi ale alimentării cu energie electrică, pe fondul conflictului militar.

Centrala, ocupată de forțele ruse, se află în continuare într-o zonă afectată de război. Deși reactoarele nu mai produc electricitate, funcționarea sistemelor de răcire rămâne esențială pentru siguranța nucleară.