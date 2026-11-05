Rusia concentrează cele mai multe trupe în regiunea Donețk și intensifică presiunea în apropiere de Dobropillia și Guliaipole, în regiunea Zaporojie. În același timp, forțele ucrainene lansează contraatacuri, recuperează poziții și încearcă să amenințe liniile din spatele frontului rusesc.

Soldați ucraineni pe frontul din Donețk Foto: Profimedia

Forțele ruse continuă să exercite presiuni în regiunea Donețk, însă, pe anumite sectoare, armata ucraineană a reușit să recupereze poziții. Potrivit bilanțului Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, publicat în dimineața zilei de 4 noiembrie, în ultimele 24 de ore au avut loc 208 confruntări armate. Dintre acestea, 24 s-au înregistrat pe direcția Kostiantinivka, 15 pe direcția Pokrovsk și nouă pe direcția Sloviansk.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în Statele Unite, a raportat înaintări ale forțelor ucrainene în Piskunivka și Rai-Oleksandrivka, în regiunea Donețk, precum și recâștigarea controlului asupra unor poziții la nord de Sumî.

Cu toate acestea, regiunea Donețk rămâne principala prioritate a ofensivei ruse. Potrivit expertului militar Oleksandr Kovalenko, citat de publicația Focus, din gruparea rusă de aproximativ 720.000 de militari, peste 320.000 sunt desfășurați în această regiune. Cu alte cuvinte, mai mult de două cincimi din efectivele rusești sunt concentrate pe acest sector al frontului.

Donețk: presiune asupra orașului Dobropillia și contraatacuri ucrainene

Una dintre cele mai active zone de pe front este sectorul Dobropillia. Potrivit lui Kovalenko, aici armata rusă desfășoară cele mai intense operațiuni de asalt și încearcă să se infiltreze în oraș.

Trupele ruse încearcă să ocolească localitatea din două direcții, est și vest, exercitând în același timp presiune dinspre sud. Ele profită de condițiile meteorologice de toamnă, în special de ceață, pentru a încerca să pătrundă în pozițiile ucrainene.

Situația rămâne dificilă, însă forțele de apărare ale Ucrainei încearcă să stabilizeze frontul.

În Kostiantinivka au loc lupte urbane, iar situația se schimbă frecvent. Unele poziții trec de mai multe ori, în decursul aceleiași zile, din controlul unei tabere în cel al celeilalte. Potrivit expertului militar, confruntările sunt intense, dar situația generală rămâne relativ stabilă.

Pe flancul estic al aglomerației urbane Sloviansk-Kramatorsk, situația este mai bine controlată. Forțele ucrainene au reușit să încetinească înaintarea trupelor ruse și să echilibreze parțial linia frontului.

„În prezent au loc chiar și contraatacuri pe malul sudic al râului Siverski Doneț, în special în zona rezervației naturale Kreidova Flora. Acest lucru este în avantajul nostru. Mai la nord de aglomerația Sloviansk-Kramatorsk, pe fostul sector Lîman, operațiunea «Vivaldi» a Corpului al Treilea de Armată a eliminat pozițiile rusești care formau un cap de pod. Acum, luptele se desfășoară tot mai mult la inițiativa noastră, prin acțiuni de contraatac și confruntări directe”, a declarat Kovalenko pentru Focus.

Zaporojie: contraatacurile ucrainene amenință flancurile rusești

O altă zonă problematică pentru armata ucraineană este direcția Guliaipole, în regiunea Zaporojie. Expertul militar explică faptul că, din cauza lungimii reduse a acestui sector, Rusia menține o presiune constantă asupra pozițiilor ucrainene.

Trupele ruse încearcă să avanseze în zona capului de pod Stepnohirsk și continuă operațiunile de infiltrare în apropiere de Orihiv. Cele mai intense confruntări se înregistrează însă în zona Guliaipole.

„Acolo rușii au înregistrat chiar și unele progrese tactice, în timp ce pe capul de pod Stepnohirsk și pe direcția Orihiv situația este în stagnare. Totuși, la nord de această zonă, mai aproape de granița administrativă cu regiunea Dnipropetrovsk, situația se schimbă. Forțele ucrainene desfășoară contraatacuri active și avansează de-a lungul râurilor Mokri Iali, Vorona și Ianciul. Rușii încearcă să înainteze prin sectorul Guliaipole spre Verhnia Tersa, în timp ce noi exercităm presiune dinspre nord, ajungând, într-o anumită măsură, chiar în spatele lor”, a explicat Kovalenko.

Dacă această tendință se menține de-a lungul râurilor menționate, armata ucraineană ar putea ajunge în spatele trupelor rusești desfășurate pe direcția Guliaipole. Expertul consideră că o asemenea evoluție ar putea avea consecințe dezastruoase pentru forțele de ocupație.

Principala direcție a ofensivei ruse rămâne sectorul cuprins între Kostiantinivka, Pokrovsk și Guliaipole. Potrivit expertului militar Oleh Jdanov, aceste operațiuni sunt desfășurate de gruparea rusă de forțe „Centru”.

Obiectivul Moscovei ar fi îndeplinirea unor sarcini militare care i-ar permite lui Vladimir Putin să declare încheiată așa-numita „operațiune militară specială”. Printre acestea se numără cucerirea integrală a regiunii Donețk, în timp ce ocuparea orașului Zaporojie ar reprezenta un avantaj major pentru Kremlin.

„Operațiunea «Vivaldi» a afectat practic jumătate din planul strategic al Statului Major rus. Am eliminat tentativa de creare a unui cap de pod în nordul regiunii Donețk, care ar fi permis încercuirea pe scară largă a orașelor-fortăreață Sloviansk și Kramatorsk. În sud, este posibil ca armata rusă să fi decis să obțină rezultate măcar pe un anumit sector. De aceea a trimis acolo numeroase efective, mizând nu atât pe tehnica blindată, cât pe asalturi în valuri, cu pierderi foarte mari”, a declarat Jdanov pentru Focus.

Expertul susține că Rusia folosește în prezent mai puține echipamente grele nu atât din cauza vremii, cât mai ales din cauza deficitului de combustibil.

Potrivit acestuia, un factor care ar fi contribuit la această situație este un acord privind motorina între administrația Trump și Rusia, în urma căruia o cantitate importantă de combustibil, transportată de cel puțin cinci petroliere, ar fi fost direcționată către Statele Unite.

La problemele de aprovizionare se adaugă atacurile ucrainene asupra logisticii rusești. Recent, unitatea „Azov” a anunțat că a atacat peste 100 de trenuri în adâncimea operativă a dispozitivului militar rus. Calea ferată reprezintă principalul mijloc de transport pentru logistica armatei ruse.

De asemenea, atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia afectează capacitatea Moscovei de a asigura combustibilul necesar operațiunilor militare. În aceste condiții, armata rusă ar întâmpina dificultăți în alimentarea tehnicii pe care ar dori să o trimită pe câmpul de luptă.

Ucrainenii contraatacă la nord de Sumî și își consolidează pozițiile lângă Kupiansk

În ultimele zile, forțele ucrainene au reușit să își consolideze pozițiile la nord de orașul Sumî, unde desfășoară operațiuni de contraatac.

Este vorba despre zona în care trupele ruse sunt prezente de-a lungul râului Snagosti, pe ambele maluri. Potrivit lui Kovalenko, confruntări și acțiuni de contraatac au fost înregistrate în apropiere de Iunakivka și Andriivka.

Informațiile au fost confirmate de grupuri independente de monitorizare. ISW a raportat, pe baza imaginilor geolocalizate, că armata ucraineană a reușit să își consolideze pozițiile la nord de Sumî. În același timp, au fost identificate imagini cu atacuri rusești asupra unei poziții ucrainene situate la sud-vest de satul Andriivka, o zonă despre care Moscova susținuse anterior că se află sub controlul său.

„Chiar și corespondenții militari ruși afirmă că forțele ucrainene și-au intensificat activitatea și că trupele ruse au fost nevoite să abandoneze anumite poziții. Aceste poziții nu sunt încă dezvăluite prin geolocalizare, ceea ce este firesc, întrucât operațiunile se desfășoară în condiții de discreție informațională. Totuși, faptul că acțiunile au loc în zona Andriivka-Iunakivka este confirmat”, a declarat Kovalenko.

La rândul său, Oleh Jdanov afirmă că în regiunea Sumî armata ucraineană înregistrează succese periodice. Obiectivul principal este menținerea pozițiilor și împiedicarea trupelor ruse să înainteze până la o distanță de la care ar putea folosi artileria împotriva centrului administrativ al regiunii, orașul Sumî.

Expertul consideră că Rusia încearcă să distragă atenția comandamentului ucrainean prin atacuri și tentative de ocupare a unor teritorii pe direcții considerate secundare, în regiunile Sumî și Harkov. Scopul ar fi obligarea Kievului să transfere acolo rezerve suplimentare.

„De aceea desfășurăm acolo o apărare activă și operațiuni de incursiune. Detașamentele noastre se infiltrează și lovesc în flancurile și în spatele trupelor ruse. Un exemplu relevant este operațiunea «Veles», de pe direcția Kupiansk, în care au fost folosite conductele pe care le utilizau și rușii”, a explicat Jdanov.

În zona Kupiansk, din regiunea Harkov, situația rămâne relativ stabilă. Brigada „Hartiia” continuă operațiunile de curățare a capului de pod Dvoricina. Forțele ucrainene și-au îmbunătățit semnificativ pozițiile în acest sector și au redus riscul infiltrării trupelor ruse în orașul Kupiansk, inclusiv prin utilizarea infrastructurii subterane.

În același timp, armata rusă încearcă să ajungă la Kupiansk-Vuzlovîi și în zona Kivșarivka. Până în prezent, însă, aceste tentative nu au avut succes. Trupele ruse sunt blocate de apărătorii ucraineni în sectorul cuprins între Pișceane și Kurilivka.

În restul regiunii Harkov, pe direcția Vovceansk, nu s-au înregistrat schimbări semnificative, iar frontul rămâne în stagnare. Potrivit lui Kovalenko, trupele ruse au încercat să pătrundă în zona Kozacia Lopani și să își consolideze pozițiile acolo. În prezent, armata ucraineană desfășoară operațiuni de stabilizare, inclusiv acțiuni de neutralizare la distanță și confruntări directe.

Frontul devine mai puțin dinamic. Cum influențează vremea tactica celor două armate

După aproape cinci ani de război, condițiile meteorologice nu mai au același impact asupra frontului, susține expertul militar Oleksandr Kovalenko. Atât armata rusă, cât și cea ucraineană au învățat să își adapteze tacticile în funcție de anotimp, fiecare perioadă a anului oferind atât avantaje, cât și dezavantaje.

În condiții de ceață, cum se întâmplă în prezent, forțele ucrainene folosesc mai puține drone. Trupele ruse încearcă să profite de această situație pentru a avansa și a se infiltra în pozițiile ucrainene.

Armata ucraineană aplică însă o tactică similară, lansând contraatacuri atunci când observă că trupele ruse încearcă să profite de vizibilitatea redusă.

„Fiecare anotimp are avantaje și dezavantaje de care putem profita. Odată cu dispariția vegetației, inamicul devine mai vizibil. Asta ne permite să controlăm mai bine situația, dar și adversarul își adaptează acțiunile. Suntem deja obișnuiți cu aceste condiții, astfel că vremea nu are un impact major asupra frontului”, consideră Kovalenko.

Comandamentul rus ar încerca să își aducă trupele în localități înainte de instalarea gerului, pentru a evita iernarea în teren deschis. Potrivit lui Oleh Jdanov, rămânerea soldaților ruși în câmp deschis pe timpul iernii ar reprezenta unul dintre cele mai nefavorabile scenarii pentru armata rusă.

Expertul apreciază că frontul este în prezent mai puțin dinamic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Rusia nu a reușit să obțină străpungeri majore, iar ultima înaintare semnificativă, în direcția Dobropillia, a fost ulterior eliminată de forțele ucrainene.

Rusia își intensifică războiul electronic, iar pierderile de pe front cresc

În paralel cu luptele de pe front, Rusia își mărește numărul sistemelor de război electronic prin satelit, utilizate pentru a perturba funcționarea serviciului de comunicații Starlink.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, aceste sisteme pot acoperi o suprafață de aproape 25 de kilometri pătrați, iar armata rusă le utilizează tot mai frecvent de-a lungul liniei frontului. Complexele nu mai sunt formate doar din câteva remorci amplasate într-un singur loc, ci includ și antene satelitare parabolice cu alimentare centrală, cu diametrul de aproximativ un metru.

Totodată, pierderile armatei ruse pe câmpul de luptă au atins noi niveluri record. Potrivit unei estimări a Institutului pentru Studiul Războiului, în luna octombrie Rusia a pierdut aproximativ 54.400 de militari, uciși sau grav răniți. Este cel mai ridicat bilanț lunar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Pentru a patra lună consecutiv, pierderile estimate ale armatei ruse au depășit pragul de 40.000 de militari.