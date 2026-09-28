Fotbalul nu a contat în Irlanda-Israel. Meciul, umbrit de războiul din Gaza, proteste și acuzații de „jihadism”. Nu l-au uitat nici pe Hitler

Irlanda s-a impus categoric, cu 3-0 în fața Israelului, într-o partidă disputată la Debrecen, în etapa a doua a Grupei B3 din Liga B a Ligii Națiunilor, însă rezultatul a trecut în plan secund din cauza momentelor tensionate care au însoțit confruntarea. Gesturile fotbaliștilor irlandezi înaintea și în timpul meciului au stârnit reacții, iar conflictul verbal a continuat și după fluierul final.

Irlanda s-a impus categoric, cu 3-0 în fața Israelului Foto: Platforma X @aje_sport

Unul dintre momentele care au atras atenția s-a petrecut în timpul imnului Israelului. Jucătorii Irlandei au stat cu capetele plecate, gest pe care l-au asociat cu victimele războiului din Gaza.

Și pe banca de rezerve a fost adoptată aceeași atitudine, mai mulți fotbaliști întorcându-se cu spatele în acel moment. Tensiunea dintre cele două echipe a fost vizibilă și la protocolul de dinaintea partidei. Irlandezii nu au dat mâna cu adversarii și nu s-a mai desfășurat nici tradiționalul schimb de fanioane. În plus, jucătorii Irlandei au purtat banderole negre, prin care au transmis un mesaj legat de victimele conflictului.

„Steagul negru al jihadismului!”

Reacția nu a întârziat să apară din partea Israelului. Gideon Sa'ar, ministrul de externe israelian, a criticat vehement, în mod public atitudinea delegației irlandeze.

Oficialul israelian a făcut referire la poziția adoptată de Irlanda în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a amintit un episod controversat legat de un meci disputat în 1939 împotriva Germaniei naziste. Sa'ar a folosit aceste referințe pentru a acuza Irlanda că se află în prezent de partea unor grupări pe care Israelul le consideră teroriste și a asociat poziția irlandeză cu „jihadismul”. Astfel, partida de la Debrecen a fost urmată de un schimb dur de mesaje și acuzații, iar tensiunile politice dintre cele două state au ajuns să domine ecourile unei confruntări câștigate clar de Irlanda pe teren.

„În mai 1939, echipa națională de fotbal a Irlandei a călătorit la Bremen pentru un meci împotriva echipei naționale a Germaniei. Pentru a „onora gazdele”, jucătorii irlandezi s-au ridicat înainte de începerea meciului și au făcut salutul nazist în timp ce se intona imnul german „Deutschland über alles”. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conștiința irlandeză a dispărut, iar Irlanda a ales să mențină „neutralitatea” între bine și rău. În 1945, când lumea știa deja foarte bine ce se întâmplase, prim-ministrul irlandez Éamon de Valera a considerat de cuviință să-l viziteze pe reprezentantul Germaniei în Irlanda pentru a-și oferi condoleanțe pentru moartea lui Hitler.

Și astăzi - un alt meci de fotbal. De data aceasta împotriva echipei naționale israeliene. Încă o dată, celebra conștiință irlandeză își face apariția și intră pe teren. Au trecut aproape 90 de ani. Talentul unic al Irlandei de a se afla de partea greșită a istoriei rămâne intact. Pe atunci, au făcut salutul nazist. De data aceasta, sunt de partea terorismului palestinian. Deasupra banderolelor negre pe care jucătorii irlandezi le vor purta în această seară flutură steagul negru al jihadismului!”, a transmis Gideon Sa'ar, într-o postare pe platforma X.

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Se cere excluderea Israelului din fotbalul internațional

Tensiunile dintre Irlanda și Israel nu au apărut odată cu partida de la Debrecen. În contextul războiului din Gaza, Federația Irlandeză de Fotbal a solicitat oficial forurilor internaționale, FIFA și UEFA, suspendarea Israelului din competițiile fotbalistice.

Demersul nu a fost însă acceptat de cele două organisme. Nici la sediul UEFA, de la Nyon, și nici la FIFA, la Zurich, solicitarea irlandezilor nu a dus la excluderea reprezentativei israeliene.

Ulterior, FAI a încercat să evite o situație în care Irlanda să întâlnească Israelul de două ori în cadrul grupelor Ligii Națiunilor. Federația irlandeză le-a cerut oficialilor UEFA să țină cont de contextul existent și să nu programeze două confruntări directe între cele două selecționate. Solicitarea nu a schimbat însă configurația competiției, iar Irlanda și Israelul au ajuns să se întâlnească pe teren. Confruntarea de la Debrecen a venit, astfel, pe fondul unor relații deja tensionate între cele două federații.

Selecționerul Irlandei: „Nu jucăm cu genocidul!”

Tensiunile au crescut și mai mult înaintea confruntării de la Debrecen, după o declarație făcută de selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson. Tehnicianul islandez a fost întrebat, la conferința de presă, despre contextul în care urma să se dispute partida și a oferit un răspuns din topor: „Am mai spus-o, nu jucăm cu genocidul, ci jucăm împotriva genocidului. Deci, jucăm împotriva Israelului. Nu jucăm cu Israelul!”.

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Federația israeliană nu a tăcut

În urma declarațiilor selecționerului Irlandei, oficialii au transmis un mesaj, de asemenea, cât se poate de tranșant:

„Am contribuit la lume și la umanitate în nenumărate domenii, câștigând un număr impresionant de premii Nobel de-a lungul timpului. Din păcate, nu am găsit încă un leac pentru prostia, ignoranța și ipocrizia de care a dat dovadă antrenorul echipei Republicii Irlanda. Nu jucăm cu ignoranța, ipocrizia și prostia, jucăm împotriva antrenorului care le întruchipează!”, au transmis israelienii, pe pagina lor de X.