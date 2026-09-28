 Fotbalul nu a contat în Irlanda-Israel. Meciul, umbrit de războiul din Gaza, proteste și acuzații de „jihadism”. Nu l-au uitat nici pe Hitler | adevarul.ro
search
Luni, 28 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Fotbalul nu a contat în Irlanda-Israel. Meciul, umbrit de războiul din Gaza, proteste și acuzații de „jihadism”. Nu l-au uitat nici pe Hitler

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Irlanda s-a impus categoric, cu 3-0 în fața Israelului, într-o partidă disputată la Debrecen, în etapa a doua a Grupei B3 din Liga B a Ligii Națiunilor, însă rezultatul a trecut în plan secund din cauza momentelor tensionate care au însoțit confruntarea. Gesturile fotbaliștilor irlandezi înaintea și în timpul meciului au stârnit reacții, iar conflictul verbal a continuat și după fluierul final.

Irlanda s-a impus categoric, cu 3-0 în fața Israelului
Irlanda s-a impus categoric, cu 3-0 în fața Israelului Foto: Platforma X @aje_sport

Unul dintre momentele care au atras atenția s-a petrecut în timpul imnului Israelului. Jucătorii Irlandei au stat cu capetele plecate, gest pe care l-au asociat cu victimele războiului din Gaza.

Și pe banca de rezerve a fost adoptată aceeași atitudine, mai mulți fotbaliști întorcându-se cu spatele în acel moment. Tensiunea dintre cele două echipe a fost vizibilă și la protocolul de dinaintea partidei. Irlandezii nu au dat mâna cu adversarii și nu s-a mai desfășurat nici tradiționalul schimb de fanioane. În plus, jucătorii Irlandei au purtat banderole negre, prin care au transmis un mesaj legat de victimele conflictului.

„Steagul negru al jihadismului!”

Reacția nu a întârziat să apară din partea Israelului. Gideon Sa'ar, ministrul de externe israelian, a criticat vehement, în mod public atitudinea delegației irlandeze.

Oficialul israelian a făcut referire la poziția adoptată de Irlanda în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a amintit un episod controversat legat de un meci disputat în 1939 împotriva Germaniei naziste. Sa'ar a folosit aceste referințe pentru a acuza Irlanda că se află în prezent de partea unor grupări pe care Israelul le consideră teroriste și a asociat poziția irlandeză cu „jihadismul”. Astfel, partida de la Debrecen a fost urmată de un schimb dur de mesaje și acuzații, iar tensiunile politice dintre cele două state au ajuns să domine ecourile unei confruntări câștigate clar de Irlanda pe teren.

„În mai 1939, echipa națională de fotbal a Irlandei a călătorit la Bremen pentru un meci împotriva echipei naționale a Germaniei. Pentru a „onora gazdele”, jucătorii irlandezi s-au ridicat înainte de începerea meciului și au făcut salutul nazist în timp ce se intona imnul german „Deutschland über alles”. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conștiința irlandeză a dispărut, iar Irlanda a ales să mențină „neutralitatea” între bine și rău. În 1945, când lumea știa deja foarte bine ce se întâmplase, prim-ministrul irlandez Éamon de Valera a considerat de cuviință să-l viziteze pe reprezentantul Germaniei în Irlanda pentru a-și oferi condoleanțe pentru moartea lui Hitler.

Și astăzi - un alt meci de fotbal. De data aceasta împotriva echipei naționale israeliene. Încă o dată, celebra conștiință irlandeză își face apariția și intră pe teren. Au trecut aproape 90 de ani. Talentul unic al Irlandei de a se afla de partea greșită a istoriei rămâne intact. Pe atunci, au făcut salutul nazist. De data aceasta, sunt de partea terorismului palestinian. Deasupra banderolelor negre pe care jucătorii irlandezi le vor purta în această seară flutură steagul negru al jihadismului!”, a transmis Gideon Sa'ar, într-o postare pe platforma X.

Suedia - România 2-1. Tricolorii n-au jucat rău, însă au pierdut pe erorile lor defensive

Se cere excluderea Israelului din fotbalul internațional

Tensiunile dintre Irlanda și Israel nu au apărut odată cu partida de la Debrecen. În contextul războiului din Gaza, Federația Irlandeză de Fotbal a solicitat oficial forurilor internaționale, FIFA și UEFA, suspendarea Israelului din competițiile fotbalistice.

Demersul nu a fost însă acceptat de cele două organisme. Nici la sediul UEFA, de la Nyon, și nici la FIFA, la Zurich, solicitarea irlandezilor nu a dus la excluderea reprezentativei israeliene.

Ulterior, FAI a încercat să evite o situație în care Irlanda să întâlnească Israelul de două ori în cadrul grupelor Ligii Națiunilor. Federația irlandeză le-a cerut oficialilor UEFA să țină cont de contextul existent și să nu programeze două confruntări directe între cele două selecționate. Solicitarea nu a schimbat însă configurația competiției, iar Irlanda și Israelul au ajuns să se întâlnească pe teren. Confruntarea de la Debrecen a venit, astfel, pe fondul unor relații deja tensionate între cele două federații.

Selecționerul Irlandei: „Nu jucăm cu genocidul!”

Tensiunile au crescut și mai mult înaintea confruntării de la Debrecen, după o declarație făcută de selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson. Tehnicianul islandez a fost întrebat, la conferința de presă, despre contextul în care urma să se dispute partida și a oferit un răspuns din topor: „Am mai spus-o, nu jucăm cu genocidul, ci jucăm împotriva genocidului. Deci, jucăm împotriva Israelului. Nu jucăm cu Israelul!”.

Campioană mondială, Spania a câștigat cu 3-2 pe Wembley, în Liga Națiunilor

Federația israeliană nu a tăcut

În urma declarațiilor selecționerului Irlandei, oficialii au transmis un mesaj, de asemenea, cât se poate de tranșant:

„Am contribuit la lume și la umanitate în nenumărate domenii, câștigând un număr impresionant de premii Nobel de-a lungul timpului. Din păcate, nu am găsit încă un leac pentru prostia, ignoranța și ipocrizia de care a dat dovadă antrenorul echipei Republicii Irlanda. Nu jucăm cu ignoranța, ipocrizia și prostia, jucăm împotriva antrenorului care le întruchipează!”, au transmis israelienii, pe pagina lor de X.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
digi24.ro
image
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan AMENINȚĂ cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
gandul.ro
image
Locul din Spania unde sunt 26 de grade în octombrie. Ideal pentru concediu
mediafax.ro
image
Gestul neștiut al lui Hagi! A convocat încă o „națională” special pentru a-i ajuta pe 2 dintre liderii lotului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Decizia luată de PSD pentru ziua votului Guvernului Siegfried Mureșan în Parlament. Grindeanu: „Programul este o insultă”
libertatea.ro
image
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
digisport.ro
image
Trei zodii pentru care se schimbă viața în perioada următoare. Astrele anunță noi reușite profesionale și schimbări pe plan personal
click.ro
image
Se oferă salarii de 400 de lei pe zi, dar nimeni nu vrea să lucreze, în județul cu 10.000 de șomeri
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Și-a dus Audi-ul la reparat, dar după două săptămâni a primit o amendă de 7.000 de euro. Ce s-a întâmplat
observatornews.ro
image
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
cancan.ro
image
Duș rece pentru pensionari. Creșterea pensiilor ar putea fi una simbolică la 1 ianuarie. Criza se adâncește
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
prosport.ro
image
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!”
fanatik.ro
image
Prăbușirea lui Trump în sondaje și efectul de domino. Cum ar putea AUR să se distanțeze de mișcarea MAGA
ziare.com
image
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Horoscop marți, 29 septembrie. Ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Stă aici de 5 ani, după ce a convins-o fiul. Vila e modernă, cu o grădină imensă: Avem pădure, râu, căprioare și vecini de treabă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Siegfried Mureșan, anunț privind votul din Parlament pentru Guvern. Ce arată calculele
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate
actualitate.net
image
Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie
click.ro
image
Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații”
click.ro
image
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!”
click.ro
Hortense Mancini, portret de Jakob Ferdinand Voet, profimedia 1011672808 jpg
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei
okmagazine.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
king louis xiii of france and anne of austria 1964 8 548 jpg
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!”
image
Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie

OK! Magazine

image
Fiul cel tăcut al Dianei. Cel mai dureros an al lui l-a întărit și... înrăit. De ce William nu va fi niciodată ca Harry