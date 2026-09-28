Un grav accident de circulație a avut loc luni, 28 septembrie, la ieșirea din Murfatlar, pe drumul național DN 3. Șoferul unui autoturism a murit carbonizat după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un TIR. Traficul rutier este blocat

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:00.

Autoturismul a luat foc imediat după impact.

Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut salva viața conducătorului auto. Bărbatul a fost declarat decedat.

Șoferul TIR-ului a fost transportat la spital cu traumatism craniocerebral.

Primele informații indică o coliziune frontală între un autoturism și un autocamion. Ancheta pentru stabilirea cauzelor accidentului este în desfășurare.

Traficul pe DN 3 este blocat pe ambele sensuri, polițiștii rutieri redirecționând circulația pe rute alternative.

Autoturismul a ars în totalitate Foto: Captură Ziua de Constanța

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 3 Valu lui Traian – Cobadin, în apropierea localității Murfatlar, județul Constanța, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului a rezultat decesul unei persoane. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 13:00”, transmite Poliția Română.

Amintim că doi tineri din Petrila au murit sâmbătă dimineață într-un accident rutier produs în Petroșani. Alți doi tineri au fost răniți într-un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza localității Cucorăni din județul Botoșani.