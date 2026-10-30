Ce a recunoscut fosta directoare a Palatului Copiilor, acuzată de delapidare. Acordul încheiat cu procurorii

O fostă directoare a Palatului Național al Copiilor din București a recunoscut că și-a însușit aproape 48.000 de lei din sponsorizările primite de instituție și că a ascuns în declarația de avere câștiguri de aproape 280.000 de lei obținute din jocuri de noroc. Femeia a încheiat, pe 22 octombrie 2026, un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, pentru delapidare în formă continuată și fals în declarații.

Femeia a încheiat, pe 22 octombrie 2026, un acord de recunoaștere a vinovăției. Foto: Poliția Română

Potrivit anchetatorilor, în ianuarie 2026, când ocupa funcția de director al instituției, aceasta și-ar fi însușit 15.750 de lei din fondurile Palatului Național al Copiilor. Ulterior, pe 5 februarie 2026, ar fi sustras o altă sumă, de 32.000 de lei. Banii proveneau din sponsorizări acordate instituției și se aflau în administrarea sa. Prejudiciul total a fost estimat la 47.750 de lei, conform News.ro.

În același dosar, procurorii au stabilit că fosta directoare a omis intenționat să declare veniturile obținute din jocuri de noroc în anul fiscal 2024. La completarea declarației de avere, în octombrie 2025, aceasta nu a menționat câștigurile nete în valoare de 279.910 lei.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Judecătoriei Sectorului 4 București, care urmează să decidă dacă admite acordul și să pronunțe o sentință.