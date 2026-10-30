Patroana unui salon de întreţinere corporală, reţinută pentru că și-a transformat afacerea în bordel: oferea sex în loc de masaj

O femeie de 34 de ani, administrator al unui salon de întreţinere corporală, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost reţinută pentru 24 de ore şi va fi prezentată magistraţilor, într-un dosar penal de proxenetism. Ea este acuzată că ar fi înlesnit unor femei să se prostitueze cu clienţi în imobilul unde funcţionează salonul respectiv.

Salon de masaj erotic Foto: Shutterstock

Poliţiştii au percheziţionat două locuinţe din Bucureşti şi judeţul Ilfov şi, ulterior, au reţinut o femeie, în vârstă de 34 de ani, într-un dosar penal de proxenetism în formă continuată.

Din informațiile Adevărul, este vorba despre administratora SC Daniela Servicii Profesionale S.R.L, care ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, prin punerea la dispoziție a imobilului unde funcționează Nirvana Massage din cartierul Cotroceni, în vederea întreținerii de acte sexuale cu clienții.

Acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada mai-octombrie 2026. Joi, 29 octombrie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie, precum şi peste 185.300 de lei, a căror provenienţă nu a putut fi justificată.

Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, iar ulterior a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie dusă în faţa magistraţilor, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru proxenetism în formă continuată.