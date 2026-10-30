Schema prin care un bărbat a obținut peste 270.000 de dolari de pe o platformă pentru adulți. Polițiștii au făcut percheziții în București

Un bărbat în vârstă de 40 de ani este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică, după ce a obținut peste 270.000 de dolari din veniturile unei societăți care publica materiale pe o platformă destinată publicului adult. Acesta a modificat datele companiei pentru a-și însuși banii.

Site-uri pentru adulți Foto: Shuterstock

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice au făcut, joi, 29 octombrie, o percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2018-2024, bărbatul, care avea dreptul să utilizeze și să administreze contul unei societăți pe o platformă destinată publicului adult, a accesat ilegal sistemul informatic și a modificat datele companiei pentru a-și însuși veniturile acesteia.

„Astfel, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, ar fi încasat peste 270.560 de dolari americani, reprezentând venituri provenite din monetizarea vizualizărilor conținutului încărcat pe platforma respectivă”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma percheziției, suspectul a fost depistat și dus la audieri.

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, urmând ca vineri, 30 octombrie, să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.