Viorel Cataramă convoacă în decembrie o reuniune a aripii liberal-conservatoare din PNL pentru schimbarea lui Ilie Bolojan de la conducere

Omul de afaceri Viorel Cataramă anunță, într-o postare pe rețelele sociale, organizarea unei reuniuni a aripii liberal-conservatoare din PNL, programată pentru 5 decembrie, la București.

Viorel Cataramă, om de afaceri Foto: Adevărul

În postarea publicată pe Facebook, Viorel Cataramă susține că are ca obiectiv stabilirea unei strategii politice și organizaționale pentru reformarea partidului din interior.

De altfel, Viorel Cataramă este unul dintre contestatrii lui Ilie Bolojan, pe care l-a comparat cu Nicolae Ceaușescu.

Potrivit acestuia, reuniunea aripii liberal-conservatoare are loc pe 5 decembrie, ora 11:00, la București.

„La reuniune vor participa parlamentari, aleși locali și membri ai PNL care susțin revenirea partidului la valorile autentice ale dreptei politice, prin promovarea unor politici bazate pe: Reducerea fiscalității și încurajarea inițiativei private; Susținerea IMM-urilor, a antreprenoriatului și a capitalului românesc; Ocrotirea familiei și apărarea valorilor tradiționale; Respectarea doctrinei creștine și a principiilor liberal-conservatoare.Obiectivul principal al reuniunii este stabilirea unei strategii politice și organizaționale care să conducă la convocarea unui congres al PNL, în vederea schimbării actualei conduceri progresiste și a revenirii partidului la doctrina liberal-conservatoare”, a scris acesta pe Facebook.

Cataramă a ținut să facă și o precizare, spunând că în cadrul reuniunii nu se va pune problema unei sciziuni, rupturi sau înființării unui alt partid.

„Dimpotrivă, obiectivul este reformarea PNL din interior, prin mecanisme democratice și statutare, pentru recâștigarea identității sale doctrinare și a încrederii electoratului de dreapta”, precizează Cataramă.

Deocamdată, nu a reacționat nimeni din PNL la anunțul făcut de omul de afaceri cu trecut controversat în partid.

Cine este Viorel Cataramă

Viorel Cataramă este una dintre figurile politice cu una dintre cele mai lungi și mai controversate prezențe din scena politică românească de după 1989, traseul său fiind marcat de numeroase reveniri, retrageri și conflicte interne, în special în cadrul Partidului Național Liberal.

El a intrat în politică imediat după Revoluție, ca membru al PNL – Aripa Tânără, însă parcursul său a fost departe de a fi unul liniar. De-a lungul anilor, a părăsit în repetate rânduri formațiunea liberală, s-a implicat în proiecte politice alternative și a revenit ulterior în partid. În 2010 a fost exclus din PNL în urma unor critici publice la adresa conducerii de atunci, în special la adresa lui Crin Antonescu, însă a revenit ulterior în structura liberală, încercând inclusiv să candideze la conducerea partidului, într-o competiție internă pierdută în fața lui Ludovic Orban.

După o nouă ruptură de PNL, în 2018, Cataramă și-a înființat propriul proiect politic, Dreapta Liberală, o formațiune care promova un program economic cu accente radicale. În aprilie 2024, acesta a revenit în PNL, după ce partidul său a fost absorbit în structura liberală, astfel că omul de afaceri a revenit, implicit, oficial în sânul PNL.