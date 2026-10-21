CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să analizeze joi, 22 octombrie, două dosare care vizează prevederi din noua lege a pensiilor. Sunt contestate dispoziții referitoare la formula de calcul, punctele de stabilitate, valoarea punctului de referință și termenul în care pot fi contestate deciziile caselor de pensii. Efectele pentru pensionari vor depinde de soluția pronunțată de judecători și de prevederile vizate.

CCR analizează joi legea pensiilor. Foto: arhivă

Examinarea prevederilor contestate ar putea clarifica dacă anumite reguli folosite la stabilirea și recalcularea pensiilor respectă Constituția. Efectele pentru pensionari vor depinde de soluția Curții și de articolele asupra cărora se va pronunța.

Cele două dosare vizează excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Sesizările au fost formulate în cadrul unor litigii dintre pensionari și casele de pensii, generate de aplicarea noii legislații și de procesul de recalculare a pensiilor.

Printre prevederile contestate se numără articolele 83, 84, 85, 88, 127 și 144 din Legea nr. 360/2023. Acestea reglementează formula de calcul a pensiei, valoarea punctului de referință, acordarea punctelor de stabilitate, valorificarea anumitor perioade de muncă și procedura de contestare a deciziilor de pensionare.

Ce prevederi din legea pensiilor sunt contestate

Unul dintre aspectele vizate este termenul de 45 de zile în care pensionarii pot contesta în instanță deciziile emise de casele teritoriale de pensii. Totodată, sunt contestate prevederi referitoare la termenul de șase luni pentru depunerea anumitor documente necesare recalculării pensiilor.

Alte sesizări vizează modul în care sunt calculate pensiile și punctele acordate pentru perioadele suplimentare de cotizare. Sunt vizate și situații ale persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă, precum și ale unor pensionari cu dizabilități.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cuantumul pensiei se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință, conform articolului 83. Articolul 85 reglementează acordarea punctelor de stabilitate pentru perioadele de cotizare contributivă care depășesc 25 de ani.

Aceeași lege prevede, la articolul 144, regulile de recalculare a pensiilor stabilite în baza legislației anterioare. În situațiile în care cuantumul rezultat în urma recalculării este mai mic decât pensia aflată deja în plată, se păstrează cuantumul anterior, în condițiile prevăzute de lege.

Aproape 4.800 de dosare legate de legea pensiilor

În legătură cu aplicarea noii legi a pensiilor au fost înregistrate la CCR aproximativ 4.800 de dosare, care implică peste 5.500 de reclamanți, potrivit datelor prezentate în acest context.

O parte dintre contestații provin din județe precum Brașov, Argeș, Maramureș, Bihor și Vâlcea, zone în care există numeroși foști angajați din domenii industriale și miniere.

Stabilirea termenului din 22 octombrie nu înseamnă că CCR va pronunța obligatoriu o decizie în aceeași zi. Curtea poate amâna pronunțarea sau poate acorda un nou termen pentru analizarea cauzelor.

Hotărârile pronunțate în aceste dosare ar putea fi relevante și pentru alte litigii aflate pe rolul instanțelor, în care sunt contestate prevederi ale Legii nr. 360/2023.