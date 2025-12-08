search
Luni, 8 Decembrie 2025
Exclusiv Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i facem din vorbe”

Analize Adevărul
Publicat:

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria Rusiei și al fostului spațiu sovietic, explică, pentru „Adevărul”, cât de importantă este România deopotrivă pentru aliați și pentru Rusia, în realitate.

România speră să fie apărată de Franța lui Macron. FOTO: X
România speră să fie apărată de Franța lui Macron. FOTO: X

Discuțiile dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă îi sperie tot mai mult pe europeni. 

Teama europenilor vine din faptul că se presupune că americanii ar putea parafa un nou aranjament de securitate care ar putea să diminueze garanțiile de securitate acordate mai multor state, inclusiv România. Negocierile ruso-americane ar putea pune toată presiunea asupra Kievului, a avertizat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care cere insistent folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina.

De ce ne temem de o alianță ruso-americană

Peste toate acestea, plutește încă temerea europenilor că vor fi abandonați de administrația Trump, în condițiile în care liderul american este mai interesat să obțină o pace cu orice preț în Ucraina. Interesele europenilor și ale Ucrainei ar putea fi astfel trecute în plan secund. În acest caz, nu doar securitatea Ucrainei, ci și cea a Uniunii Europene ar putea fi afectată. Iar țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, ar fi evident cele mai afectate în acest caz.

Dar cât de importantă poate fi România pentru Rusia și pentru aliații noștri și la cât sprijin și ce susținere ne putem aștepta din partea acestora este o întrebare care preocupă la București și la care un posibil răspuns îl oferă, pentru „Adevărul”, profesorul Armand Goșu.

Riscurile cu care se confruntă România sunt în acest moment considerabile, iar vina o poartă politicienii, consideră reputatul istoric.

Politicieni incompetenți și egoiști, servicii de intelligence asemenea

„Buba mare este în partidele politice. Cocoloșindu-le și ascunzând sub preș mizeria acestor partide, nu cred că se face un bine României. Eu văd o degradare. Pe viitor există riscul ca România să nu intre în nucleul dur al noii construcții europene, să fie așa un fel de Serbia, o zonă de... a nimănui. De fapt, este deja, stai puțin. Intră Bulgaria peste câteva săptămâni în zona euro. Se pune cumva problema să o facă și România? Nu, nu se pune problema ca România să intre în zona euro. România e mai rău ca Africa. Anulează alegeri prezidențiale”, avertizează Goșu.

România este o țară în care serviciile secrete au puteri sporite, lideri pe câte 20 de ani, așa cum e cazul lui Lucian Pahonțu, șeful SPP, iar controlul civil asupra lor este ca și inexistent. De asemenea, în opinia lui Armand Goșu, politicienii români își urmează doar propriile interese, iar situația, inclusiv în plan intern, este îngrijorătoare în timp ce România are un război la graniță. Deși autoritățile române încearcă să dea asigurări că au situația sub control și că aliații ne vor susține în toate privințele, lucrurile nu ar sta chiar așa. Iar vestea proastă este că planurile și visurile lui Aleksandr Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin” sau „ideologul” acestuia, ar putea să devină realitate, în ce privește România.

Armand Goșu. FOTO: Adevărul
Armand Goșu. FOTO: Adevărul

De ce s-au săturat aliații noștri de noi

„În România nu există nici măcar un control democratic asupra serviciilor secrete. Știu că dumneavoastră se întâmplă să mai discutați cu diplomații, sau cu analiștii, mă refer la cei străini, să vă spună lucrurile adevărate, nu prostiile de genul ce ni se vând nouă la televizor. Credeți că occidentalii nu văd lucrurile astea, credeți că toți sunt tâmpiți, îi manipulăm noi, îi facem noi din vorbă? În momentul în care se ajunge la o decizie, credeți că acești oameni care văd mizeria din România se vor transforma în avocați ai României? Să zică: «da, dom'le, România e ok, uite ce democrație e la ăștia! Hai să-i sprijinim, să rămână cu noi, să meargă în nucleul dur». Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta! Și riscăm să rămânem într-o periferie din zona asta...Va fi o zonă gri, ceea ce își dorea Dughin de prin anii 90, un fel de zonă de tranzit, un pod din ăsta între lumea slavă, peste lumea slavă, care să facă legătură între slavii de Est și slavii de Sud. Asta chiar nu e ok pentru noi”, avertizează profesorul.

Citește și: „România poate fi influențată de marile negocieri globale, dar riscul real vine din interior”. Pericolele care ar trebui să dea de gândit politicienilor

Vizite la Paris și Berlin degeaba

Nici vizita premierului Ilie Bolojan la Paris, pe vremea când era președinte interimar, și nici vizita șefului statului, Nicușor Dan, la Berlin, nu îl conving contrariul pe Armand Goșu. Tratate într-un stil triumfalist în țară, cele două vizite au fost mai degrabă conjuncturale, susține expertul. Iar Armand Goșu explică și de ce are aceste dubii.

„Vizita lui Nicușor Dan la Berlin a fost pregătită cu un an în urmă pentru altcineva. Nemții au tot amânat-o. A fost pregătită total pentru altcineva. Vizita la Paris, nici măcar nu a fost o vizită bilaterală. A fost doar o participare românească la coaliția de voință legată de problema Ucrainei. Pentru că da, nu poți să nu bagi în seamă deloc România. E mare, are cea mai lungă frontieră cu Ucraina. Însă problema noastră este că avem nevoie de mult mai mult decât atât. Dar e un semn de întrebare. Oare regimul de la București e legitim? Ce au făcut ăștia de la București? Noi tot am fluturat, că probe, că nu știu ce... Oamenii care se pricep la chestiile astea, deocamdată se uită cu interes și se gândesc acum la ce ar trebui să facă”, adaugă Armand Goșu.

România, importantă geografic, absentă politic

În atare situație, chiar dacă din punct de vedere geografic România este importantă, în plan politic este mult prea puțin relevantă. În plus, nici contextul internațional nu ne ajută deloc, pe măsură ce relațiile americano-ruse se îmbunătățesc, iar Statele Unite ale Americii devin tot mai dezinteresate de Europa.

„România... Ea, geografic, e foarte importantă. Numai că acesta este un moment dramatic de întoarcere a alianțelor. Noi am mizat timp de 35 de ani pe americani. Noi suntem aici un fel de avanpost al Americii la Marea Neagră, în zona asta spre fostul spațiu sovietic. Acum americanii au schimbat foaia, au alte relații cu Rusia. Ori în momentele în care rușii și americanii sunt împreună, atunci regimurile de la București, regimurile politice de la București, care gândesc în paradigma conflictului dintre Moscova și Washington, au dificultăți să se repoziționeze”, mai spune Goșu.

Ultima dată când România s-a aflat în această situație, în 1989, lucrurile au ieșit prost pentru fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Armand Goșu se așteaptă ca nici de această dată să nu se întâmple nimic bine României, în condițiile în care de această dată lideri nu mai sunt Gorbaciov, respectiv Ronald Reagan. Astfel, pe măsură ce Statele Unite ale Americii și Rusia lui Putin se apropie de momentul în care bat palma și își refac relațiile, pentru România ar fi de așteptat să apară unele probleme.

„Pentru noi nu este absolut deloc bine când Rusia și SUA bat palma. Asta s-a văzut ultima oară. În vremea lui Ceaușescu a venit Gorbaciov la putere. Relațiile Uniunii Sovietice cu Statele Unite ale Americii s-au schimbat radical și s-au îmbunătățit, iar Ceaușescu a căzut între scaune. Nu pentru că sovieticii au fost niște șmecheri. Acum e un fel pe dos. Nu mai sunt cele două personaje pozitive, Gorbaciov și Ronald Reagan. Sunt două personaje negative, Putin și Trump. Dar ideea e aceeași, e întoarcerea alianțelor. Alianțele sunt pe dos. Ori în momentul în care se aliază Moscova cu Washington, Bucureștiul are dificultăți majore în a-și redefini politica externă. Și de aici și disperarea. Hai, mergem la Washington, o să fie... Mergi la Washington și ce-ți închipi? Mergi la Washington, o să sară de gâtul lui Trump, în brațele lui și o să zică «Hai, vin aici, mai facem un Trump Tower și la București». Nu, nu merge așa”, punctează expertul.

Citește și: Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General: „Ucrainenii le folosesc, noi nu”

Dilema României: ne vor apăra europenii?

În contextul dat, România ajunge la mâna europenilor, care însă nu sunt deloc mulțumiți de ceea ce văd la București. Și chiar dacă politicienii susțin că România este complet aliniată cu marile puteri europene și cu Bruxelles-ul, Armand Goșu este de o cu totul altă părere.

„Europa se poate apăra de Rusia și se va apăra de Rusia, dar asta nu înseamnă că principalele capitale europene consideră că și România merită apărată de Rusia. Polonia merită, balticii merită, Finlanda merită. Aici, Bulgaria, România, în zona asta ortodoxă, care a avut o relație ambiguă cu Rusia de-a lungul istoriei, chiar nu știm ce va fi. Noi sperăm să fie bine, dar deocamdată nu văd că am avea relații bune la Paris, Londra și Berlin, astfel încât să rupem ușile pe acolo cu nu știu ce ambasadă sau nu știu ce contacte. România nu are nimic de genul ăsta, n-are argumente. Sper să mă înșel”, susține Armand Goșu.

