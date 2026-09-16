Căsătoriile forțate se pedepsesc cu închisoare: ce sancțiuni prevede legea adoptată de Parlament în cazul minorilor forțați să conviețuiască

Căsătoriile şi convieţuirile forţate vor fi incriminate, cu pedepse majorate atunci când este vorba de minori, după ce Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul co-iniţiat de deputatul USR Diana Buzoianu.

Lege care protejează fetele Foto: Captură video

Parlamentul a votat miercuri proiectul de lege inițiat de Diana Buzoianu, alături de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR și cu sprijinul societății civile prin care va fi inclusă în codul penal infracțiunea expresă pentru căsătoriile forțate.

Legea ar urma să intre în vigoare după ce va fi promulgată de preşedintele României.

„Căsătoriile forţate trebuie să fie sancţionate ca infracţiune. Nicio fată şi niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei şi nu pot fi constrânşi la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege. Am iniţiat acest proiect pentru că prea multe fete şi prea multe femei sunt forţate să intre într-o căsătorie sau într-o relaţie asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracţional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forţate, şi anume că statul român o vede şi se luptă pentru drepturile ei”, a declarat Diana Buzoianu, conform unui comunicat de presă transmis de USR.

Proiectul adoptat defineşte căsătoria forţată sau convieţuirea forţată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la convieţuirea într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Pedepsele se majorează dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului ori dacă făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanţă sau un animal care pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor, scrie News.

De asemenea, proiectul prevede pedeapsă cu închisoarea pentru transportarea sau însoţirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuieşte, precum şi determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forţa să încheie o căsătorie sau să convieţuiască într-o relaţie asemănătoare.

Pentru ca noile măsuri să ajungă la cunoştinţa cetăţenilor, proiectul mai prevede ca, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV şi de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00 - 22.00.