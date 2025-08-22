search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Exclusiv Când scăpăm de criza economică. Anunțul cercetătorilor remarcați de BBC pentru precizia prognozelor

0
0
Publicat:

Un studiu efectuat de Romanian Economic Monitor arată care sunt marile riscuri la adresa economiei României, dar vine și cu câteva vești bune. Coordonatorul echipei de cercetători, Szasz Levente, explică, pentru „Adevărul”, de unde poate veni salvarea economiei naționale și când am putea să vedem primele semne ale revirimentului.

Criza economică va coninua să ne afecteze cel puțin un an. FOTO: Pexels
Criza economică va coninua să ne afecteze cel puțin un an. FOTO: Pexels

Economia României arată tot mai rău de la an, pe fondul creșterii deficitului bugetar, al deficitului cotelor gemene și a reducerii creșterii economice. În același timp, economia ar putea să aibă de suferit pe termen scurt, inclusiv din cauza măsurilor draconice de austeritate, înainte de a începe treptat să-și revină. Există însă și vești bune, așa cum relevă rezultatele unui studiu efectuat de un grup de profesori și cercetători de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Aceștia derulează proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor, recunoscut și în străinătate pentru previziunile economice bune și citat inclusiv de BBC.

Perspectivele economiei României

Prorectorul UBB Cluj, Levente Szasz, coordonatorul echipei Romanian Economic Monitor, a explicat, pentru „Adevărul”, care sunt perspectivele economice ale României pe termen scurt și mediu. Szasz a cuprins în analiza sa și riscurile imediate la adresa economiei, dar a vorbit și despre direcții strategice de relansare a industriei, care ar îmbunătăți semnificativ performanțele economiei.

„Primele măsuri de austeritate, în fapt un prim pachet, înseamnă măsuri care sunt dureroase, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri, însă trebuie totuși să subliniez că aceste măsuri au fost necesare în general ca să evităm un scenariu economic și mai dezastruos. Pentru că, într-adevăr, bugetul de stat și neîncrederea investitorilor creau o situație care nu mai era sustenabilă nici pe cel mai scurt termen. Așa că nu există niciun dubiu, cu siguranță aveam nevoie de o intervenție fermă. Acum, intervențiile astea sunt întotdeauna dureroase și nu sunt un aspect pozitiv în general nici pentru populație, nici pentru mediul de afaceri”, spune Levente Szasz.

Deși aceste măsuri dure pot salva economia, există și riscul ca acestea să-i agraveze problemele.

De unde vin marile riscuri

„Dacă ne uităm la riscuri, riscul cel mai important, cel puțin din perspectiva noastră, și asta am discutat și în cadrul echipei României Economic Monitor, ar fi, practic, dacă aceste măsuri nu sunt implementate, în practic, așa cum au fost ele gândite”, adaugă expertul.

Faptul că efortul nu este în zadar e dovedit și de faptul că deja au apărut câteva semne încurajatoare. „Am început să recâștigăm, cel puțin într-o oarecare măsură, încrederea investitorilor. Cred că trebuie să conservăm această încredere, iar aceste măsuri, chiar dacă sunt dureroase, trebuie duse la bun sfârșit ca să restabilim echilibrul bugetar”, mai spune Szasz.

Levente Szasz. FOTO: Facebook
Levente Szasz. FOTO: Facebook

Pe termen mediu, România se confruntă și cu un alt risc, deloc neglijabil.

Evident, există aici și risc politic, dacă guvernul reușește sau nu, într-adevăr, să implementeze, în practica economică, aceste măsuri. Deci, practic, acesta ar fi principalul risc. Evident, întotdeauna și mai ales în situația de azi mai fragilă a economiei, există și riscul unei recesiuni, chiar dacă acum nu neapărat pe termen foarte scurt”, punctează Szasz Levente.

Ce oportunități avem

Există însă și câteva oportunități pentru economia României, iar acestea se prefigurează din zona industriei, arată expertul.

În acest studiu, noi ne-am concentrat asupra sectorului industrial, asupra producției industriale, pentru că industria românească deja a intrat pe o pantă ușor descendentă, deja de dinaintea pandemiei. Și atunci, având și această situație fragilă, am vrut să identificăm care este calea de ieșire pentru acest sector specific și important pentru economia românească. Și aici am reușit să identificăm două aspecte care totuși, pe termen mediu, să zicem așa, pot oferi o cale de ieșire și o reintrare pe un trend de creștere a industriei. Este vorba, în primul rând, și mai specific, este vorba de acea hotărâre potrivit căreia, statele membre ale NATO s-au angajat să crească cheltuielile de apărare până la 5%. Aceasta poate să nască și câteva oportunități pentru industria grea. Aici, desigur, trebuie văzut în ce măsură se poate beneficia. Și trebuie văzut și ce produse, ce echipamente ar putea fi fabricate în România ca să contribuie la creșterea sau la redinamizarea industriei grele”, explică Szasz.

Citește și: Scandalul documentelor rătăcite la întâlnirea Trump - Putin. Ce spune un expert în securitate

Paradoxal, tocmai tenisiunile geopolitice, care au privat economia României de anumite investiții și au constituit o problemă, ar putea aduce câteva soluții.

„Dacă ne uităm nu doar la specificul industriei de apărare, dar, în general, la industrie, acolo am identificat aceste tensiuni geopolitice care reprezintă un aspect negativ, dar, care în același timp pot reprezenta pentru România oportunitate. Din cauza acestor tensiuni geopolitice între diferite țări sau dintre marile puteri economice ale lumii, lanțurile de aprovizionare globale devin mai vulnerabile. Asta am văzut și în pandemie, am văzut și în cazul războiului Rusiei în Ucraina. Și multe dintre companii pot decide că, pentru a efectua unele activități de producție, trebuie să găsească o locație mai sigură, mai predictibilă. Iar în acest caz, România, membru al Uniunii Europene, membru NATO și, care are o economie cu potențial pentru viitor, poate reprezenta o locație ideală pentru ca unele companii să se relocheze din zone mai vulnerabile”, mai spune expertul.

Nu avem voie să oprim investițiile în infrastructură

Asta nu înseamnă că va curge lapte și miere și că toate companiile vor alege România. Totul depinde de capacitatea actualului guvern de a atrage aceste investiții, de capacitatea de negociere și de voința politică.

„Desigur, în mod strategic, ar trebui identificate care sunt acele subsectoare, care sunt acele produse pentru care România ar putea oferi un context propice, să zicem așa, pentru fabricarea acelor produse și, desigur, atragerea țintită a acelor investitori care se află în această situație, care iau în calcul că trebuie să reconsidere locația activităților industriale”, mai spune el.

Și asta nu este tot. România trebuie să continue investițiile care contribuie la dezvoltarea țării, chiar dacă există tendința de a îngheța anumite investiții.

„Chiar dacă situația economică e complicată, rămâne esențială dezvoltarea infrastructurii și aici mă refer în special la infrastructura rutieră și la autostrăzi, continuarea construcțiilor și continuarea dezvoltării rețelei de autostrăzi. Cred că este un factor primordial pentru a putea convinge acești investitori să aleagă România ca țară de destinație pentru activitățile economice”, subliniază Szasz.

Economistul clujean a răspuns și la întrebarea care îi frământă pe români, când am putea scăpa de problemele economice și când ar trebui să apară primele rezultate, primele semne că ne aflăm pe drumul bun.

De când ne putem aștepta la o revenire economică

„Ceea ce putem să zicem, totuși, prin primul pachet de măsuri, deja vedem câteva semne mici, dar pozitive. După aceste măsuri, vedem că încrederea și interesul investitorilor către, de exemplu, titlurile stat, titlurile de stat ale României, a crescut și încrederea a fost câte câtre câștigată prin implementarea acestor măsuri. S-a reușit și stabilizarea, de exemplu, cursului valutar euro-leu. Cât de cât vedem câteva semne că aceste măsuri, într-adevăr, au fost necesare. Mai departe, ele pot contribui la o restabilire a echilibrului economic. Și ne putem aștepta la o detensionare graduală. Dar, ca să răspund concret la întrebare, primele semne clare că economia se repune pe picioare ne putem aștepta să apară cel mai devrem în a doua parte a anului următor, adică în 2026”, este prognoza economică a lui Szasz.

În plus, există și câteva aspecte pozitive care ar putea să devină vizibile încă de la începutul anului viitor. Acestea nu vor garanta însă că am depășit marile probleme, ci va fi nevoie de eforturi susținute în continuare.

„Ca să dau doar câteva exemple scurte, creșterea TVA, care a fost implementată începând de la 1 august, va avea efect încă de anul acesta. Deci, cel mai mare efect asupra consumatorilor, asupra consumului în general din România, va avea efect în a doua parte a anului curent, adică până la finalul anului 2025. După aceea, noi ne așteptăm ca lucrurile să se stabilizeaze oarecum și să se așeze în acest nou context. Chiar și dacă nu vor fi introduse alte măsuri similare, atunci, măcar pentru economia reală, adică pentru mediul de afaceri, vom putea avea o predictibilitate. Cei care vor supraviețui acestei perioade și reușesc să treacă cât de cât cu bine de aceste măsuri, pot avea din nou așa o predictibilitate care este foarte importantă pentru a putea realiza investiții la companii și pentru a începe din nou o dezvoltare mai dinamică în mediul de afaceri”, mai adaugă el.

Citește și: Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se mobiliza”

Un reviriment economic vizibil ar trebui să apară doua jumătate a anului 2025.

„Vom avea și măsuri care vor fi implementate de la 1 ianuarie anul viitor, așa că noi ne așteptăm că în a doua parte a anului următor să putem spune că lucrurile se vor așeza. Abia de atunci vom putea spune că situația se va stabiliza și vom avea o predictibilitate mai mare”, consideră economistul.

Fondurile europene, esențiale pentru redresarea economică

Fondurile europene vor fi esențiale în toată această perioadă. Pentru a fi siguri că lucrurile vor merge în direcția dorită, guvernanții vor trebui să profite de fondurile europene.

„De fapt, toate aceste măsuri de austeritate au fost necesare și pentru că trebuie să asigurăm în continuare accesarea fondurilor UE. Dar acești bani europeni vor fi dați României doar dacă se angajează să restabilească un echilibru bugetar. Asta înseamnă că dacă aceste măsuri vor avea efectul dorit și vom reintra pe o traiectorie de restabilire a echilibrului bugetar, pentru că până la 3% din PIB mai este foarte mult de lucru, dar dacă deja demonstrăm că suntem pe drumul cel bun, atunci sperăm că vom putea accesa în mod eficient fondurile UE. Iar acești bani europeni sunt foarte, foarte importanți”, conchide Szasz Levente.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Armata Roșie, în 1944 (© Wikimedia Commons)
Fără ofensiva Armatei Roșii, Lovitura de stat de la 23 august 1944 n-ar mai fi avut loc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?