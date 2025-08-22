search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Exclusiv De la mine la miliarde: cum poate aduce Marea Neagră prosperitate României. Expert: „Asta e comoara lăsată de izbeliște atâta timp”

0
0
Publicat:

Politologul Alina Achim-Inayeh, expert în probleme ce țin de regiunea Mării Negre, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, importanța colaborării României cu celelalte state riverane. Pornind de la colaborarea trilaterală cu Turcia și Bulgaria, pentru deminarea mării, experta estimează impactul pe care această asociere ar putea să o aibă în timp asupra securității energetice, transporturilor și investițiilor.

Navele rusești din Marea Neagră continuă să fie un factor de risc. FOTO: Profimedia
Navele rusești din Marea Neagră continuă să fie un factor de risc. FOTO: Profimedia

România a reușit contraperformanța de a nu avea o strategie pentru regiunea Mării Negre, lucru recunoscut recent chiar de președintele Nicușor Dan. Practic, autoritățile de la București au pus carul înaintea boilor și au așteptat în toți acești ani ca Statele Unite ale Americii, respectiv Uniunea Europeană să-și definitiveze propria viziune cu privire la această regiune.

Doar că, între timp Washington-ul a reușit să elaboreze o strategie pentru Marea Neagră, adoptată chiar de Congresul SUA, însă întregul proiect a rămas frumos așternute pe hârtie, fără a fi pus în practică. Și nu din cauza părții americane, cât din cea a României, care s-a dovedit incapabilă să comunice eficient cu partea americană și să-și facă construiască propria strategie până azi.

Partea proastă este că timpul nu are deloc răbdare cu România. Războiul din Ucraina dovedește acest lucru. În condițiile în care în zona Mării Negre există o Rusie extrem de impreivizibilă și agresivă cu vecinii săi, problema securității și a apărării este de luat în calcul mai mult ca oricând. De asemenea, într-o perioadă în care economia suferă, problema securității economice și a securității energetice nu poate fi amânată.

Totuși, lucrurile au început să se miște încet, dar sigur. România, alături de Turcia și Bulgaria, au constituit grupul operativ de deminare a Mării Negre, încă de anul trecut. Acum, partea română pare decisă să pornească de la acest proiect și să-l extindă și în alte domenii, dezvoltând astfel colaborarea cu cele două țări aliate.

Ne trezim în ceasul al 13-lea 

„Acest proiect va trebui extins la un proiect de patrulare în următorii ani. Vom discuta despre asta în viitorul apropiat cu aliații noștri”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru Reuters.

„Marea Neagră... va continua să fie un câmp de luptă pentru Rusia. Trebuie să descurajăm (Rusia) și să ne protejăm interesele, care sunt infrastructura energetică, comerțul maritim și libertatea navigației. Acestea sunt obiectivele noastre și vor fi protejate”, a mai spus Moșteanu.

Asta înseamnă că autoritățile încep să conștientizeze în ceasul al 13-lea faptul că e nevoie de o strategie consistentă și de o colaborare mai bună cu aliații riverani de la Marea Neagră, ceea ce ar putea avea în timp un impact și asupra securității energetice, transporturilor și investițiilor.

Politologul Alina Achim-Inayeh este specializată pe probleme de securitate, apărare și geoeconomie chiar pe regiunea Mării Negre. Din start, ea atrage atenția asupra importanței pe care o are Marea Neagră, din cel puțin două perspective: una a securității și cealaltă a dezvoltării economice.

De ce e atât de importantă Marea Neagră pentru România

Din perspectiva României, Marea Neagră este importantă în primul rând din perspectivă economică. Este importantă prin Portul Constanța, este importantă prin tot transportul maritim care vine dinspre Asia și dinspre Caucaz către Portul Constanța și de acolo mai departe către Europa. Apoi, o importantă poartă de intrare, una din porțile de intrare către Europa dinspre Est, este Portul Constanța, este România, iar acesta este poate principalul motiv pentru care Marea Neagră este deosebit de importantă”, spune Alina Achim-Inayeh.

Și asta nu este tot. Marea Neagră este extrem de importantă și dintr-o altă perspectivă.

„În al doilea rând, sau poate că la cum evolează lucrurile ar trebui să spunem că este, de fapt, în primul rând, vorbim de potențialul energetic. Iată că zăcămintele care deja se exploatează la Marea Neagră sunt cele care vor asigura independența României, mă refer la independența energetică a României. Este un lucru care nu este absolut deloc de neglijat în actuala conjunctură geopolitică. Cel puțin aceste două elemente, ambele cu aspect economic, arată cât de importantă este Marea Neagră pentru România”, mai spune experta.

În același timp, Marea Neagră oferă României o conexiune ieftină cu întreaga lume și dă o altă dimensiune comerțului extern.

„Bineînțeles, să nu uităm, deși regimul strâmtorilor este este coordonat de către Turcia, în ceea ce privește comerțul, în ceea ce privește transportul maritim comercial, strâmtorile sunt deschise, iar transportul se face liber. Deci, prin Marea Neagră, prin strâmtorile acestei mări, România are deschidere de transport maritim către Marea Mediterană și de acolo mai departe. În acest fel, România este legată sau se conectează la rutele internaționale de transport maritim. Iar transportul maritim este deosebit de important pentru întreaga economie mondială. Uitați-vă doar la ce se întâmplă când se blochează o rută maritimă, cum imediat explodează prețurile”, explică Alina Achim-Inayeh.

Dacă statul român a dat dovadă de inconștiență prin faptul că nu a fost capabil, vreme de trei decenii și jumătate de la Revoluție să-și construiască propria strategie pentru Marea Neagră, există și motive de optimism moderat, iar unul dintre acestea ține chiar de faptul că România, alături de Turcia și Bulgaria, a constituit grupul operativ de deminare a Mării Negre.

Proiectul care începe să miște lucrrile

„Vreau să vă reamintesc că au trecut ani buni până când s-a ajuns și s-a definitivat această inițiativă, până când a prins contur această cooperare triungulară cu Bulgaria, România, Turcia. Nu este deloc o realizare modestă, ci aș spune că poate fi începutul unei, nu aș vrea să spun neapărat securități regionale, pentru că n-aș vrea să uităm de Georgia și nici de rolul pe care l-ar putea juca pe viitor chiar și Ucraina. Dar poate fi pivotul unui efort și mai susținut de securizare a Mării Negre. Poate duce la rezultate excelente în timp”, susține experta.

În plus, se poate vorbi despre un impact serios ce ar decurge din dezvoltarea acestor parteneriate. Inclusiv Republica Moldova ar ieși câștigată din asta.

Alina Achim-Inayeh. FOTO: Arhivă personală
Alina Achim-Inayeh. FOTO: Arhivă personală

„Vorbim de o alianță care s-ar dezvolta mai mult, alianță care ar include, de ce nu, și Georgia și Ucraina, pe lângă cele trei state. Și să includem și Moldova, deși are un foarte mic litoral la Marea Neagră, dar cred că este important ca Moldova a fi prinsă în orice inițiativă de securitate regională. Să nu uităm că nu numai România, dar și Turcia are exploatări de gaze naturale în Marea Neagră. Și chiar și bulgarii încep să exploreze și se pare cu ceva succes. E vorba de o comoara energetică lăsată de izbeliște atâta timp. Deci interesele sunt evidente, sunt comune și se lucrează deja pe o astfel de cooperare plecând tocmai de la aceste interese comune. Dar din nou, vedeți, totul este învelit în securitate economică mai degrabă decât în securitate militară propriu-zisă. Și acesta este poate cel mai sănătos unghi de abordare în acest moment al securității în Marea Neagră, acesta al asigurării infrastructurii, a asigurării circulației libere în Marea Neagră. Eu cred că acestea sunt elementele de la care trebuie să plece dezvoltarea unei strategii la Marea Neagră. Și asta poate aduce pe termen lung dezvoltare, prosperitate și miliarde de euro”, punctează Alina Achim-Inayeh.

Și Comisia Europeană este cu ochii pe Marea Neagră

Ea amintește că recent Comisia Europeană a elaborat o strategie pentru Marea Neagră, bazată cu precădere pe latura economică.

Să nu uităm că acum câteva luni Comisia Europeană a lansat propria strategie de la Marea Neagră. Și este vorba de o strategie care este mult mai amplă decât partea de securitate propriu-zisă și include foarte multe elemente economice. Și include, de exemplu, infrastructura, inclusiv infrastructura portuară”, mai spune ea.

Iar europenii au remarcat la rândul lor faptul că de la cooperarea României cu Turcia și Bulgaria pentru deminarea Mării Negre poate porni o cooperare și mai amplă, în alte direcții.

„Această cooperare pe deminare mi se pare un pas important și cred că de aici încolo se poate pleca în construirea unei cooperări mai ample care să vizeze securitatea a tot ceea ce am vorbit anterior. Mai există un aspect important care ar trebui și sper să fie un element de întărire a colaborării la Marea Neagră și nu un element de dezbinare. În strategia Comisiei Europene pe care am menționat-o anterior, s-a decis crearea unui hub de securitate maritimă a Mării Negre, un hub a cărui amplasare încă nu este foarte clară. Evident că noi am dori să fie găzduit de România, dar bulgarii l-ar vrea și ei. De asta spun că sper că această competiție să nu ducă la o dezbinare, ci mai degrabă la o convergență totuși a intereselor comune pe care România și Bulgaria le au la Marea Neagră, indiferent de cine va fi până la urmă gazda acestui hub”, adaugă Alina Achim-Inayeh.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
mediafax.ro
image
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit ilegal pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan, cadou total neobişnuit în vacanţa prin România! Ce i-a oferit un român preşedintelui, rămâi mască
playtech.ro
image
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afcetaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
romaniatv.net
image
EXCLUSIV 400 de lei la pensie pentru 2,5 milioane de seniori. Ministerul Muncii confirmă plata în 2025
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte