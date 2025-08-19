search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scandalul documentelor rătăcite la întâlnirea Trump - Putin. Ce spune un expert în securitate

0
0
Publicat:

Expertul în politici de securitate care a contribuit la integrarea României în NATO a analizat incidentul documentelor uitate de americani în imprimanta unui hotel, chiar în timpul întâlnirii dintre Trump și Putin.

Putin și Trump s-au întâlnit în Alasaka. FOTO: EPA - EFE
Putin și Trump s-au întâlnit în Alasaka. FOTO: EPA - EFE

Hari Bucur Marcu, expert în politici de securitate, a vorbit despre scandalul care a făcut ocolul Pământului, la scurt timp după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Totul a pornit după ce mai multe documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA au fost găsite într-o imprimantă la hotelul din Anchorage, acolo unde s-au întâlnit președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Hari Bucur Marcu consideră că este vorba despre o exagere, în condițiile în care paginile uitate în copiatorul centrului de afaceri al hotelului nu reprezentau secrete, dovadă faptul că ele erau destinate să fie folosite inclusiv de delegația rusă care l-a însoțit pe Putin în Statele Unite ale Americii. Expertul consideră că dimensiunile problemei au fost mult amplificate politic și explică și care a fost interesul postului național de radio american.

„Într-unul dintre hotelurile din Anchorage, Alaska, unde avea loc în baza militară din apropiere întâlnirea despre care am zis mai sus, cineva de la protocolul Departamentului de Stat american a lăsat în copiatorul centrului de afaceri al hotelului niște hârtii care nu erau destinate publicității, dar care nu erau nici secrete în vreun fel (destinate de altfel să fie folosite de delegația rusă inclusiv) și care nici nu mai erau de actualitate, în ceea ce privește meniul unui prânz de lucru ce nu a mai avut loc și a unui program pe ore și minute care fusese deja modificat. Desgur, NPR (radioul public național american), care tocmai a pierdut orice finanțare federală, ca urmare a faptului că s-a dovedit un mijloc de dezinformare în masă, a prezentat întâmplarea nu ca pe o neglijență a unui funcționar mărunt (din ăia care sunt trimiși să copieze niște pagini, în absența internilor care nu au făcut deplasarea), ci ca pe o catastrofală dovadă de neprofesionalism nu numai la Departamentul de Stat (care e la noi Ministerul de Externe, dar combinat cu responsabilități ale Internelor și Apărării), ci a întregii Administrații Trump, cea care le tăiase finanțarea”, a spus Hari Bucur Marcu.

Se poate și mai rău

Expertul susține că astfel de întâmplări nu sunt atât de rare pe cât ar fi de crezut, însă ele nu beneficiază de mediatizare. Mai mult, Hari Bucur Marcu povestește o întâmplare similară, chiar din experiența proprie. Totul s-a întâmplat pe vremea când România nu era încă membră NATO, iar țara noastră făcea eforturi pentru a fi acceptată în Alință.

„În paranteză, mie mi s-a întâmplat să dau în copiatorul Celulei de Coordonare a Parteneriatului, destinat personalului permanent NATO (format din generali, ofițeri și subofițeri) peste un document cu caracter confidențial, uitat în alimentatorul destinat paginilor ce urmează să fie copiate (confidențial, adică doar pentru ochii personalului NATO care avea acces la asemenea documente). Cum eu făceam parte din acel personal, ca șef de branch, dar eram ofițer român, iar România nu era încă membră NATO, ca să îmi fie recunoscut la NATO certificatul de acces la secrete emis de români, aranjamentul era că eu nu primeam automat toate documentele confidențiale și secrete care circulau prin organizație, ci doar cele care îmi erau destinate expres. Așa că, tot ce am făcut a fost să întreb cine a fost ultimul utilizator al copiatorului și i-am dus lui documentele găsite în mașinărie. Era un locotenent colonel, dintr-o țară membră NATO, care întâmplător îmi era subordonat, așa că a primit de la mine doar o atenționare verbală ca altă dată să fie mai atent”, explică Hari Bucur Marcu.

El a venit și cu un amănunt de culoare, nuanțând un alt detaliu reliefat de postul de radio public din Statele Unite ale Americii.

„Revenind, NPR mai povestește și că unele pagini conțineau un fel de traducere fonetică a numelor din delegația rusească, inclusiv modul în care trebuie să fie pronunțat numele lui Putin, în adresare directă: "Mr. President POO-tihn." De parcă nu ar ști americanii cum i se zice lui Putin, de trebuiau cei de la Departamentul de Stat să dea indicații scrise! Păi, tocmai! Majoritatea americanilor care apar în mass media audio-vizuale, inclusiv înalți demnitari, pronunță numele Putin ca “Piu-tin“, doar că în engleza americană PUTE (în pronunțarea piut) înseamnă popular târfă. Și mai există și PUTING (pronunțat piutin'), care înseamnă a mirosi puturos, grețos. Așa că cei de la protocolul relațiilor externe americane au considerat că e bine ca rușii să afle că nu de la ei se trage pronunția de altfel sugestivă a numelui președintelui lor, de către americani. Iar prin NPR am aflat și noi”, a încheiat Hari Bucur Marcu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?