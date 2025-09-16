Liderul AUR, George Simion, a făcut un apel public pe Facebook, invitând simpatizanții și susținătorii să se adune miercuri, de la ora 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. În mesajul său video, Simion acuză autoritățile că nu îl protejează, susține că formațiunea sa este persecutată și le cere membrilor AUR să se implice activ în recrutarea de noi membri.

George Simion i-a îndemnat pe colegi, prieteni și susținători să se adune miercuri la IPJ Ilfov: „Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot, veniți la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie să fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne”.

Simion a reiterat ideea alegerilor anticipate și a sugerat că AUR ar putea obține majoritatea în Parlament: „Soluția sunt alegerile anticipate. Putem obține majoritate pentru prima dată, iar asta îi face să înnebunească, nu mai știu ce să inventeze”.

Acuzații și plângeri

Liderul AUR a susținut că acuzațiile aduse împotriva lui Călin Georgescu sunt fabricate: „Nu mai știu ce să inventeze (…) În cazul lui Georgescu i-au ascultat telefoanele, discuțiile cu chelnerii și au decis să îl aresteze. La orice instanță din Europa acuzațiile ar pica, dar nu știu dacă mai avem instanțe echidistante… am ajuns să cred că nu mai avem, de aceea fac apel la statele care respectă democrația, la SUA, să se sesizeze cu privire la situația din România. Nu mai avem democrație. Dacă nu se întâmplă ceva urgent nu vom mai avea alegeri libere”.

El a acuzat și poliția că nu îl protejează personal: „Am fost amenințat. Mi s-a spus că voi păți la fel cum a pățit și Charlie Kirk (activistul american care a fost împușcat – n.r.). Am depus plângere la poliție pentru amenințări, dar mi s-a spus că… să vedem, că să dovedesc domiciliul. Eu nu mă simt apărat în țara mea, nu mă mai simt în siguranță… În toată mascarada cu livratorul agresat – când Godină a filmat – poliția a acționat imediat, eu când am făcut plângere mi-au cerut să dovedesc domiciliul în București”.

Mesaj pentru membrii AUR

Simion a lansat un apel la „unitate” și implicare activă în partid: „Fiecare membru AUR să se asigure că pe strada lui poate convinge să aducă un nou membru, sau măcar să își asume și să aplice măcar pe o stradă diseminarea mesajului nostru. Să ne asumăm să facem muncă de convingere la firul ierbii”.

El a mai spus că partidul se confruntă cu presiuni externe: „Vor să ne taie orice fonduri, să ne amendeze, până la dispariția formațiunii noastre politice. E incredibil câte presiuni s-au făcut asupra parlamentarilor AUR să își dea demisia sau să trădeze, cum a făcut-o și Gigi Becali. Îi felicit pe parlamentarii care rezistă”.

Simion a criticat și autoritățile locale, afirmând că țara nu va ieși din criză: „Situația României este similară cu a Greciei” și că în curând vor veni creditorii să ne ceară „proprietățile”: pământuri, Hidroelectrica, aeroporturi, porturi.