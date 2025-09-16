Călin Georgescu, Horațiu Potra și zeci de mercenari au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată într-un dosar complex instrumentat de procurori, în care au fost dispuse mai multe disjungeri, ceea ce indică existența unor alte cauze aflate în lucru.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Dosarul a fost disjuns în mai multe direcții

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a preluat cercetările privind complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, faptă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 32 și 412 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 397 alin. 2 Cod penal, reținută prin ordonanța din 26 august 2025.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureș investighează presupusa săvârșire a infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 1 Cod penal, comisă de Luca Daniel-Cosmin.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală cercetează aspectele sesizate de Bucur Valentin-Marian și Drăghici Adrian privind comunicarea de informații false, faptă prevăzută de art. 404 Cod penal, presupus comisă de Călin Georgescu.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București investighează presupusa instigare publică, prevăzută de art. 368 Cod penal, comisă de Călin Georgescu, sesizată de Gherman Radu-Bogdan.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu se ocupă de disjungerea legată de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.