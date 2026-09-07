 Călin Georgescu a fost întâmpinat de un fals preot la o mănăstire din Iași, în timpul turneului său politic din Moldova | adevarul.ro
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Călin Georgescu a fost întâmpinat de un fals preot la o mănăstire din Iași, în timpul turneului său politic din Moldova

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Preotul care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț, în timpul vizitei sale în județul Iași, nu este angajat al lăcașului de cult. Informația a fost confirmată de Ziarul de Iași la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Călin Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț.
Călin Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț. Foto: Vremea Nouă

Prelatul apare în imaginile publicate de presa locală în timp ce îi oprește mașina lui Călin Georgescu și îi oferă acestuia o cruce de dimensiuni mari.

Preotul nu este arondat Arhiepiscopiei Iașilor

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Iași, preotul nu slujește la Mănăstirea Dobrovăț și nici nu este arondat Arhiepiscopiei Iașilor. Publicația locală notează că acesta ar putea face parte din cercul apropiat al lui Călin Georgescu.

Preotul nu slujește la Mănăstirea Dobrovăț și nici nu este arondat Arhiepiscopiei Iașilor.
Preotul nu slujește la Mănăstirea Dobrovăț și nici nu este arondat Arhiepiscopiei Iașilor. Foto: Ziarul de Iași

Prezența sa la Dobrovăț nu înseamnă însă că vizita fostului candidat a fost una complet neanunțată.

Atât primarul localității, Cătălin Martinuș, membru PSD, cât și starețul Mănăstirii Dobrovăț, preotul Chesarie Codreanu, ar fi fost informați din timp, de persoane din anturajul lui Georgescu, despre faptul că acesta urma să ajungă la mănăstire.

Vizita lui Călin Georgescu, sub așteptările organizatorilor

Vizita lui Călin Georgescu în Iași ar fi fost însă sub așteptările organizatorilor, potrivit surselor citate de publicația locală.

Anterior, ar fi existat discuții cu primarul din Dobrovăț pentru ca deplasarea să nu fie însoțită de autocare cu susținători, așa cum s-ar fi întâmplat în Vaslui.

Presa locală a relatat că, pe mai multe grupuri de Facebook, circulaseră anunțuri privind oferirea de transport gratuit cu autocarul către obiectivele pe care Georgescu intenționa să le viziteze în județ.

Primarul Cătălin Martinuș le-ar fi transmis localnicilor, pe un grup intern, că astfel de autocare nu vor ajunge la Dobrovăț și că persoanele care doresc să îl întâlnească pe fostul candidat la prezidențiale vor avea această posibilitate.

„Va fi liniște din acest punct de vedere. Face parte din buna înțelegere discutată cu echipa. Doar li se va oferi posibilitatea celor care doresc să îl întâlnească. Mereu am considerat că nu sunt în serviciul unui partid, ci al dumneavoastră”, ar fi spus edilul.

Cine l-a întâmpinat pe fostul candidat

La întâlnirea cu Călin Georgescu ar fi participat, în schimb, un grup restrâns de susținători.

Printre cei prezenți s-ar fi numărat protestatari cunoscuți din Iași, care au participat și la recente manifestări cu caracter pro-rus, inclusiv la evenimente organizate în cimitirul Eternitatea, unde a fost prezent și ambasadorul Rusiei.

Acestora li s-ar fi alăturat un grup de admiratori din localitatea Dobrovăț.

Vizita fostului candidat la prezidențiale a avut loc în contextul în care Călin Georgescu este judecat într-un dosar privind tentativa de destabilizare a ordinii constituționale.

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