Călătoriile cu metroul, mai scumpe de la 1 mai. Ordinul a fost semnat de ministrul Transporturilor

Un bilet de călătorie cu metroul, care în prezent costă 5 lei, va urca la 7 lei de la data de 1 mai, asta deși inflația este de 10%, iar Europa se află în plină criză a prețurilor la carburanți.

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a semnat ordinul Metrorex de majorare a tarifelor, a confirmat el pentru Economedia.

Totodată, prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 23 de lei, pe o lună - 196 de lei, iar pe un an - 1770 de lei, potrivit unui document obținut pe 6 aprilie de „Adevărul”.

Amintim că majorarea tarifelor a fost aprobată la începutul lunii aprilie, de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Ministrul Transporturilor a anunțat, pe 4 aprilie, că analizează dacă este sustenabilă această măsură. Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei.

Tot atunci, abonamentele au fost și ele majorate: cartela cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei, abonamentul pe 24 de ore de la 8 la 12 lei, abonamentul pe 72 de ore de la 20 la 35 lei, abonamentul săptămânal de la 35 la 45 lei, abonamentul lunar de la 80 la 100 lei, abonamentul pe 6 luni de la 400 la 500 lei, iar cel anual de la 700 la 900 lei.

În România, scumpirea transportului în comun vine în ciuda recomandărilor Comisiei Europene către statele membre de a subvenționa transportul public, pentru a reduce consumul de combustibili, în contextul crizei energetice provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor de operare și întreținere a infrastructurii Metrorex.

În paralel, și Societatea de Transport București (STB) ia în calcul creșterea tarifelor pentru transportul de suprafață, de la 3 la 5 lei pentru o călătorie. Deși compania susține că măsura nu ar aduce neapărat venituri suplimentare, ci ar îmbunătăți fluxul de numerar, decizia finală nu a fost încă adoptată.