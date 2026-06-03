Video Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită, cu 13 ani mai tânără, într-un mall din Timișoara

Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a urmărit fosta iubită, cu 13 ani mai tânără, într-un mall din Timișoara și a înjunghiat-o în timp ce femeia se afla la muncă.

Sursa Facebook / Pagina de Timiș

Atacatorul a povestit că avea o relație de 7 ani cu femeia, însă aceasta se despărțise recent de el, scrie presa locală.

Bărbatul a mers în magazinul din mall, unde tânăra, în vârstă de 27 de ani, era angajată, a urmărit-o printre rafturi, iar la un moment dat a atacat-o cu un cuțit, înjunghiind-o de mai multe ori la nivelul brațelor.

A fost alertată securitatea, iar la scurt timp la fața locului au fost chemate poliția și salvarea.

Medicii au intervenit și au preluat-o pe femeia rănită, căreia i-au acordat primul ajutor la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital.

Agresorul a fost imobilizat de paza magazinului și predat poliției. Acesta a fost dus la audieri.