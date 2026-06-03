Darius Vâlcov iese din închisoare. Tribunalul Vrancea a admis contestația și a dispus liberarea condiționată

Fostul ministru de Finanțe și fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov, va părăsi Penitenciarul Focșani, după ce Tribunalul Vrancea a admis contestația formulată de acesta și a dispus liberarea condiționată. Decizia este definitivă.

„Admite contestația formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan și dispune liberarea condiționată a acestuia din pedeapsa de 5 ani închisoare. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”, se arată în hotărârea instanței.

Instanța a desființat sentința Judecătoriei Focșani și a rejudecat cauza, admițând cererea de liberare condiționată formulată de fostul ministru de Finanțe.

Vâlcov solicitase eliberarea condiționată începând cu 16 martie, cererea fiind analizată de Judecătoria Focșani și ulterior de Tribunalul Vrancea, care a decis definitiv punerea sa în libertate.

În urmă cu un an, pedeapsa de 6 ani de închisoare a lui Darius Vâlcov a fost redusă la 5 ani, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în casație și a constatat prescrierea faptelor de trafic de influență.

Anterior, Curtea de Apel Craiova dispusese încetarea procesului penal pe motiv de prescripție, menținând însă confiscarea sumei de 4,29 milioane de lei.

Vâlcov a fost condamnat definitiv, pe 2 mai 2023 de un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, într-un dosar cunoscut sub numele de „Dosarul Tablourilor”.

În cursul cercetării din respectivul dosar, procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate de Vâlcov prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile aparţinând fostului ministru.

Darius Vâlcov a fost ministru delegat pentru Buget între august și decembrie 2014, apoi ministru al Finanțelor până în martie 2015.

El a fost unul dintre principalii coordonatori economici ai PSD în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea, contribuind la elaborarea bugetelor și a programului de guvernare pentru perioada 2017–2019.