Se scumpesc călătoriile cu metroul. Cât va costa o singură călătorie și când intră noile tarife în vigoare

Prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei, începând cu data de 1 mai 2026, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Începând cu această dată, o călătorie cu metroul va fi 7 lei, 10 călătorii vor fi 55 de lei. De asemenea, un abonament de o zi va fi 18 lei, iar unul săptămânal va ajunge la 60 de lei.

Vor fi creșteri și la abonamentele lunare (196 de lei), iar cel de șase luni va costa 700 de lei și cel anual 1.300 de lei.

Ultima majorare a prețurilor a avut loc în ianuarie 2025, când costul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei. Tot atunci, abonamentele au fost și ele majorate: cartela cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei, abonamentul pe 24 de ore de la 8 la 12 lei, abonamentul pe 72 de ore de la 20 la 35 lei, abonamentul săptămânal de la 35 la 45 lei, abonamentul lunar de la 80 la 100 lei, abonamentul pe 6 luni de la 400 la 500 lei, iar cel anual de la 700 la 900 lei.

Scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor de operare și întreținere a infrastructurii Metrorex.