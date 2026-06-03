Canicula din mai a ucis peste 100 de persoane în Spania. Meteorologii avertizează că urmează noi temperaturi extreme

Căldura extremă a sosit înainte de venirea verii, provocând un număr record de 101 decese în luna mai. Autoritățile sanitare avertizează că riscurile pentru sănătate cresc cu fiecare grad peste pragurile de alertă.

Temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate în luna mai au dus deja la un număr record de decese cauzate de caniculă în Spania, chiar înainte de începerea verii meteorologice.

Potrivit estimărilor sistemului de monitorizare a mortalității zilnice (MoMo), luna trecută s-au înregistrat 101 de morți atribuite temperaturilor ridicate, cea mai mare cifră pentru luna mai, de 11 ani, începutul seriei istorice, în 2015, potrivit Mediafax.

Această cifră este de 3,6 ori mai mare decât media morților legate de caniculă înregistrate în luna mai în ultimul deceniu. Cifrele evidențiază impactul episoadelor caniculare asupra sănătății, chiar și în afara sezonului tradițional de caniculă.

Mónica García, ministrul Sănătății din Spania, precizează că sezonul canicular vine din ce în ce mai devreme.

„Problema nu mai este doar că este mai cald. Căldura sosește din ce în ce mai devreme, iar organismele noastre nu s-au adaptat încă. Există o lipsă de adaptare fiziologică și nu se percepe riscul pe care acest lucru îl implică”, a declarat ministrul Sănătății, în cadrul prezentării Planului național 2026 de acțiune preventivă privind efectele asupra sănătății ale temperaturilor excesive.

Avertismentul vine într-un context al creșterii frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. Conform calculelor Ministerului spaniol al Sănătății, riscul de mortalitate crește cu 9,1% până la 10,7% pentru fiecare grad de temperatură ce depășește pragul considerat riscant pentru sănătate.

Potrivit MoMo, între 2015 – 2025, peste 27.564 de persoane au murit din cauza temperaturilor ridicate în Spania. Cele mai multe persoane au murit în anul 2022, înregistrându-se 4.789 de morți din cauza caniculei. Anul trecut au murit 3.832 de persoane.