Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai. Cât vor costa biletele

Biletele de metrou s-ar putea scumpi din nou de luna viitoare. Conducerea Metrorex propune majorarea prețului unei călătorii de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai.

Biletele la metrou se vor scumpi FOTO Facebook Metrorex

Majorarea tarifelor a fost aprobată sâmbătă, de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Ministrul Transporturilor a spus, la Digi 24, că analizează dacă este sustenabilă această măsură. Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025.

Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei.

Abonamentul pentru 24 de ore a crescut la 12 lei, față de 8 lei la acel moment, cel pentru 72 de ore a crescut de la 20 la 35 de lei, abonamentul săptămânal a ajuns la 45 de lei, de la 35 de lei, cel lunar – 100 lei.

De asemenea, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

