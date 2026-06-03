Țara din Europa în care pacienții așteaptă aproape doi ani pentru o operație: criza tot mai adâncă a listelor de așteptare

Accesul la tratamente medicale în multe țări europene a devenit tot mai dificil, iar în unele cazuri pacienții sunt nevoiți să aștepte luni sau chiar ani pentru intervenții esențiale. În Slovenia, de exemplu, timpul de așteptare pentru o operație de protezare a șoldului a ajuns la 667 de zile, adică aproape doi ani. În Regatul Unit, unul din zece pacienți care au nevoie de un consult de specialitate așteaptă mai mult de un an pentru o programare.

Datele din raportul Health at a Glance 2025 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) arată amploarea unei probleme sistemice care afectează tot continentul.

Consultații întârziate chiar și la medicul de familie

Chiar și accesul la servicii de bază este îngreunat. În mai multe state europene, pacienții așteaptă cel puțin o săptămână pentru o consultație la medicul de familie sau la asistent medical. În Germania și Franța, aproximativ 20% dintre pacienți ajung să aștepte săptămâni întregi pentru o astfel de programare. În Regatul Unit, procentul este de 18%, iar în Suedia ajunge la 23%, potrivit euronews.

Luate împreună, datele arată că între un sfert și o treime dintre pacienți din aceste țări se confruntă cu întârzieri de șase până la șapte zile sau chiar mai mult.

Așteptări de peste un an pentru un specialist

Situația devine și mai gravă în cazul consultațiilor de specialitate. În Marea Britanie, 11% dintre pacienți așteaptă mai mult de un an pentru a vedea un specialist, cea mai ridicată pondere din Europa. În Franța și Germania, acest procent este de aproximativ 2%.

Chiar dacă nu depășesc întotdeauna pragul de un an, perioadele de așteptare rămân considerabile: 43% dintre pacienții din Franța și 32% din Regatul Unit așteaptă între două luni și un an pentru o consultație de specialitate.

Potrivit publicației citate, timpii de așteptare pentru intervenții chirurgicale confirmă presiunea uriașă asupra sistemelor de sănătate. În cazul operației de cataractă, indicatorul arată proporția pacienților care așteaptă mai mult de trei luni între evaluarea medicală și tratament. În Norvegia, 81% dintre pacienți se încadrează în această situație, iar în Finlanda procentul ajunge la 71%. Regatul Unit și Portugalia înregistrează câte 58%, iar Spania 53%. La polul opus, Polonia (13%), Ungaria (17%), Suedia (22%) și Italia (27%) raportează timpi de așteptare mai reduși.

Comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei, situația s-a deteriorat în majoritatea statelor analizate. În Regatul Unit, ponderea pacienților care așteaptă peste trei luni s-a mai mult decât dublat, de la 22% la 58%, iar în Norvegia a crescut de la 65% la 81%.

În Slovenia: aproape doi ani pentru o proteză de șold

Una dintre cele mai dramatice situații se înregistrează în Slovenia, unde pacienții așteaptă în medie 667 de zile pentru o operație de înlocuire de șold — aproape doi ani. Și în Polonia (343 de zile), Ungaria (209 zile) și Regatul Unit (174 de zile) timpii de așteptare depășesc frecvent praguri de un an sau mai multe luni.

Aceste cifre reprezintă valori mediane, ceea ce înseamnă că jumătate dintre pacienți așteaptă chiar mai mult decât perioadele raportate.

Experții OECD explică aceste întârzieri prin dezechilibrul dintre cererea tot mai mare de servicii medicale și capacitatea limitată a sistemelor de sănătate. Printre cauzele principale se numără subfinanțarea, lipsa personalului medical și creșterea cererii generate de îmbătrânirea populației și de progresele tehnologice.

„Amânarea beneficiilor tratamentului înseamnă că pacienții trăiesc mai mult timp cu durere și dizabilitate și pot avea rezultate mai slabe după intervenție”, avertizează raportul.

În același timp, cercetătorul Luigi Siciliani de la Universitatea din York subliniază că listele de așteptare sunt un semn al presiunilor structurale din sistemele de sănătate europene, unde resursele nu mai țin pasul cu nevoile în creștere.