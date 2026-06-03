Patru muncitori migranți au fost arși de vii într-un atac șocant în sudul Italiei: „O oroare de nedescris”

Patru muncitori migranți au fost arși după ce mașina în care se aflau a fost incendiată la o benzinărie din localitatea Amendolara, în regiunea Calabria din sudul Italiei, relatează The Guardian.

Potrivit procurorilor, victimele erau trei cetățeni afgani și un cetățean pakistanez. Doi pakistanezi au fost arestați și sunt cercetați pentru omor calificat.

Anchetatorii susțin că atacul a fost surprins de camerele de supraveghere ale benzinăriei. Imaginile difuzate de presa italiană ar arăta cum suspecții toarnă un lichid inflamabil în vehicul, îi dau foc și blochează ușile pentru a împiedica victimele să iasă.

Unul dintre bărbați, cetățean afgan, a reușit să scape prin portbagaj, deși a suferit arsuri la brațe. Într-un interviu acordat presei locale, acesta a afirmat că victimele erau exploatate și obligate să muncească fără salariu.

Cazul a readus în atenție fenomenul cunoscut în Italia sub numele de „caporalato”, un sistem ilegal prin care intermediari recrutează și exploatează muncitori agricoli, de multe ori migranți, în condiții precare și pentru salarii foarte mici.

Potrivit The Guardian, numeroși muncitori agricoli ajung în Italia fie pe rute migratorii, fie în mod legal, după ce plătesc sume importante unor intermediari care le promit locuri de muncă. Organizațiile sindicale și grupurile pentru drepturile omului avertizează de ani de zile asupra condițiilor precare de muncă și a abuzurilor la care sunt supuși unii lucrători sezonieri din agricultură.

Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL), cea mai mare organizație sindicală din țară, a descris crimele drept „o oroare de nedescris” și a cerut măsuri împotriva exploatării lucrătorilor din agricultură.

Cazul amintește de moartea lui Satnam Singh, un muncitor agricol indian în vârstă de 31 de ani, care a murit în 2024 după un accident de muncă petrecut într-o fermă din apropierea Romei. Moartea sa a declanșat atunci un val de indignare în Italia și noi apeluri pentru combaterea exploatării muncitorilor migranți.

Premierul italian Giorgia Meloni a promis în ultimii ani măsuri împotriva rețelelor de exploatare a muncitorilor agricoli, inclusiv prin intensificarea controalelor și extinderea canalelor legale de imigrație pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene.

Potrivit The Guardian, Italia intenționează să emită până în 2028 aproximativ 500.000 de noi vize de muncă pentru cetățeni din afara Uniunii Europene, măsură care urmărește atât combaterea deficitului de forță de muncă, cât și reducerea dependenței de rețelele ilegale de recrutare.