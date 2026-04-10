Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Bucureștenii, la un pas să fie loviți din nou la buzunar după scumpirile anunțate de Metrorex: STB vrea să majoreze prețul biletelor la 5 lei

Societatea de Transport București (STB) intenționează să propună majorarea prețului biletelor la cinci lei, măsură care va fi discutată săptămâna viitoare în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit Club Feroviar. Anterior, și Metrorex a anunțat că va mări tariful pentru o călătorie cu metroul, de la 5 la 7 lei.

Stașie STB. FOTO STB
Inițiativa reaprinde tensiunile dintre Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, și Consiliul General al Municipiului București, unde majoritatea este deținută de PSD.

O tentativă similară a fost respinsă în luna ianuarie, când doar 23 dintre cei 55 de consilieri au votat pentru scumpire, susținătorii provenind din PNL, USR, REPER și Forța Dreptei. PSD, PPUSL și PMP s-au abținut, iar AUR a votat împotrivă.

Deși nu există o majoritate clară în Consiliu, primarul general decide dacă proiectul ajunge sau nu pe ordinea de zi. Până acum, Ciprian Ciucu nu a introdus propunerea susținută de PSD.

„I-am trimis documentul încă odată săptămâna trecută dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, afirmă consilierul PSD Marian Artimon, membru al AGA STB, Potrivit club Feroviar.

Potrivit acestuia, majorarea este necesară pentru a evita colapsul financiar al societății: „Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate fostul primar general, fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract”.

„Costul  nu poate fi 50 eurocenți când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”

Artimon consideră că tariful actual este nerealist în raport cu nivelul evaziunii din transportul public: „Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenți când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”.

STB: majorarea ar îmbunătăți fluxul de numerar

Directorul general al STB, Andrei Dinculescu, afirmă că o eventuală scumpire nu ar aduce venituri suplimentare, deoarece compensația plătită de Primărie ar fi ajustată. Totuși, măsura ar stabiliza fluxul financiar al companiei.

„Ne-ar ajuta ca și cash-flow”, spune Dinculescu, explicând că societatea nu ar mai depinde de momentul în care sunt virate compensațiile.

 Directorul general precizează că STB a transmis deja către Primărie un proiect de majorare la 5 lei, însă acesta nu a fost introdus pe ordinea de zi: „STB a trimis un punct de vedere oficial prin AGA. Membrii AGA au transmis către Primărie solicitatea de a  mări acest tarif, STB a trimis la rândul lui către Primărie un astfel de proiect cu mărirea la 5 lei, dar nu a intrat pe ordinea de zi”.

Dinculescu subliniază și necesitatea actualizării tarifului pe kilometru, nemodificat din 2023: „Ne-ar ajuta foarte mult și creșterea prețului pe km unde există propuneri de aproximativ un an și jumătate de majorare căci nu a mai fost actualizat din 2023 prețul pe km”.

Rămâne neclar de ce PSD, care în ianuarie s-a abținut la vot, susține acum majorarea tarifelor, potrivit sursei citate.

La ședința din 29 ianuarie, proiectul de scumpire a fost respins, deși prevedea creșteri semnificative atât pentru bilete, cât și pentru abonamente.

Au votat „pentru” 7 consilieri PNL, 12 de la USR, 3 de la REPER și unul de la Forța Dreptei. S-au abținut 14 consilieri PSD, 5 de la PPUSL și 3 de la PMP, iar 5 consilieri AUR au votat împotrivă.

Amintim că și prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei, începând cu data de 1 mai 2026, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație al Metrorex. Prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 23 de lei, pe o lună - 196 de lei, iar pe un an - 1770 de lei, potrivit unui document obținut de „Adevărul”.

