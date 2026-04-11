Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Val de reacții după scumpirile în lanț anunțate de Metrorex și STB în București. A apărut o petiție cu peste 11.500 de semnături

Scumpirea biletelor de metrou anunțată de Metrorex declanșează un val de reacții în București, după ce compania a propus majorarea tarifului până la 7 lei pentru o călătorie, începând din mai 2026. Decizia a fost votată în Consiliul de Administrație și urmează să fie analizată de autorități.

Noile tarife ar urma să intre în vigoare începând cu 1 mai. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a declarat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 23 de lei, pe o lună - 196 de lei, iar pe un an - 1770 de lei, potrivit unui document obținut de Adevărul. Noile tarife ar urma să intre în vigoare începând cu 1 mai. Bineînțeles, și restul tarifelor vor fi ajustate.

Măsura a stârnit nemulțumiri în rândul călătorilor. Peste 11.500 de persoane au semnat deja o petiție inițiată de SENS pe platforma Declic, din totalul de 15.000 semnături necesare. Semnatarii avertizează că majorarea ar afecta direct persoanele vulnerabile și ar putea încuraja utilizarea mașinilor personale, cu efecte negative asupra traficului și poluării.

„Problemele economice s-au adunat asupra oamenilor simpli. Policrizele care au venit peste noi de-a valma, la care se adaugă și măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan, unele de-a dreptul ridicole, au atârnat cel mai greu asupra persoanelor vulnerabile. Dacă vom crește din nou, la doar 16 luni distanță, prețul unei călătorii cu metroul, atunci nu vom face decât să aruncăm tot mai multe persoane pe culmele disperării și în mâinile extremei drepte”, au transmis reprezentanții Declic.

În paralel, și Societatea de Transport București (STB) ia în calcul creșterea tarifelor pentru transportul de suprafață, de la 3 la 5 lei pentru o călătorie. Deși compania susține că măsura nu ar aduce neapărat venituri suplimentare, ci ar îmbunătăți fluxul de numerar, decizia finală nu a fost încă adoptată.

Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează că o astfel de creștere ar fi fără precedent în transportul public din România și ar trebui susținută de îmbunătățiri vizibile ale serviciilor.

„Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. (…) O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor”, a declarat acesta într-o postare pe Facebook. 

Criticile vizează și problemele structurale ale sistemului: trenuri vechi, lipsa aerului condiționat în unele garnituri, întârzieri în modernizare și o presiune bugetară ridicată. Potrivit datelor recente, Metrorex continuă să depindă semnificativ de subvențiile de la bugetul de stat, care depășesc anual sute de milioane de lei.

