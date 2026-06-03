Admiterea la liceu 2026. Capcana desființării școlii profesionale: elevii care nu dau Evaluarea Națională riscă să rămână fără loc la meseria dorită

Integrarea școlii profesionale în liceul tehnologic presupune admiterea, în anul școlar 2026-2027, pe baza mediei de la Evaluarea Națională, cu parcurgerea etapelor specifice care încep cu repartizarea computerizată. Este motivul pentru care în liceele tehnologice, chiar și cele mai performante, emoțiile sunt mari.

Vara 2026 aduce mari emoții profesorilor din liceele tehnologice care în anii trecuți își selectau elevii la școala profesională pe baza înscrierii directe. O parte dintre elevi, deciși să învețe o meserie, nici măcar nu mai susțineau probele Evaluării Naționale, prezentându-se cu dosarul de admitere, după absolvirea gimnaziului, direct la școala vizată.

Din anul școlar 2026-2027 regulile se schimbă. Dispare școala profesională, toți elevii fiind admiși la liceu (pe care, în cazul profilului tehnologic, îl pot întrerupe după ce obțin calificarea de nivel III, adică la absolvirea clasei a XI-a, sau pot continua încă un an, obținând calificarea nivel IV).

Admiterea la liceu presupune susținerea Evaluării Naționale pentru a avea siguranța că prinzi loc în liceul dorit, pentru cei care nu susțin examenul admiterea având loc în etapele care urmează repartizării computerizate, pe locurile rămase neocupate în această primă etapă.

Modificarea care intervine în acest an le dă emoții chiar și profesorilor din liceele tehnologice care în anii trecuți nu au avut probleme să-și ocupe locurile vacante.

Specializări atractive, interes mare în anii trecuți, suspans în vara 2026

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, Ilfov, este unul dintre cele mai performante din țară. Directoarea Marinela Culea a primit, în 2024, distincția Profesorului Anului, categoria „Antreprenoriat”, din partea Asociației pentru Valori în Educație (AVE), reușind ca în 12 ani să ducă liceul, de la o clasă a IX-a, la zece clase pentru care se organizează anual admitere.

În anul școlar 2025-2026, la liceul din Brănești s-au pus la bătaie locuri în patru clase de liceu și șase de școală profesională. În acest an, pentru că numărul de elevi de clasa a VIII-a este mai mic, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, care mai are în imediata apropiere alte trei licee, și-a propus să realizeze opt clase de liceu, astfel:

- 2 clase de „Tehnician în activități economice ” (calificarea de nivel IV fiind „Tehnician în activități economice” – 56 locuri, iar cea de nivel III - Recepționer distribuitor – 56 locuri);

- 1 clasă de „Tehnician veterinar”- 28 locuri (nivel IV – tehnician veterinar – 28 locuri; nivel III – zootehnist – 28 locuri);

- 1 clasă de „Tehnician în agroturism” – 28 locuri (nivel IIV – tehnician în agroturism – 28 locuri; nivel III – lucrător în agroturism – 14 locuri și lucrător în agricultura ecologică – 14 locuri);

- 1 clasă de tehnician horticultor – 28 locuri (nivel IV – tehnician horticultor – 28 locuri; nivel III- horticultor – 14 locuri; grădinar urban – 14 locuri);

- 1 clasă de „Industrie alimentară” – 28 locuri (nivel IV – tehnician în industria alimentară – 28 locuri; nivel III – preparator produse din lapte – 14 locuri; operator în prelucrarea legumelor și fructelor – 14 locuri)

- 1 clasă de „Turism și alimentație” – 28 locuri (nivel IV – tehnician în gastronomie – 28 locuri; nivel III – bucătar – 14 locuri; ospătar-vânzător – 14 locuri);

- 1 clasă de „Mecanică” – 28 locuri (nivel IV - tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 28 locuri; nivel III - mecanic auto – 14 locuri; tinichigiu vopsitor auto – 14 locuri).

„Acum trebuie să așteptăm”

Liceul a devenit unul dintre cele mai căutate, având elevi și din alte județe. Anual, între 60 și 70 de elevi pleacă în stagii de practică în alte țări, prin proiecte Erasmus. Liceul are parteneri de practică dintre cei mai cunoscuți agenți economici, iar mai multe asociații non-guvernamentale îi susțin pe toți elevii de la cursurile de zi, prin intermediul diverselor proiecte și programe, să nu-și piardă interesul pentru învățat și să finalizeze cu rezultate bune parcursul liceal, mulți fiind susținuți și în drumul către facultate. În plus, cazarea în căminul liceului este gratuită iar costurile cu hrana sunt foarte mici.

„Nu există un elev să nu fie implicat în cel puțin un proiect”, spune directoarea Marinela Culea, pentru „Adevărul”. Copiilor li se oferă burse, cursuri de dezvoltare personală, se fac cu ei activități remediale etc.. Interesul pentru a deveni elev al acestui liceu nu lipsește, însă schimbările în ceea ce privește admiterea, odată cu integrarea școlii profesionale în liceu, produc neliniște.

„Am ceva emoții, avem ceva emoții cu toții, pentru că este o diferență în ceea ce privește admiterea. La școala profesională, în anii precedenți aveam dosarele în mână și știam exact cum stăm cu partea de admitere pe nivel III, or acum trebuie să așteptăm sau trebuie să mergem efectiv să stăm lângă părinte atunci când completează codurile. Avem emoții, da”, a dezvăluit prof. Culea.

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Este motivul pentru care liceul și-a întărit prezența în social-media, comunicând des diverse informații despre admitere.

„Eu i-am sfătuit pe toți cei care ne-au vizitat, toți viitorii absolvenți de clasa VIII-a, i-am sfătuit să se înscrie la Evaluarea Națională și să participe. Pentru că dacă nu participă la Evaluarea Națională, nu au dreptul să participe la prima etapă de admitere, iar în a doua etapă de admitere intri pe locurile rămase libere. Și poate că tu nu-ți dorești niciun loc dintre cele rămase neocupate. Poate nu ai prins loc la clasa de mecanic pentru că tu n-ai vrut să te duci la Evaluarea Națională. Te duci la Evaluarea Națională și indiferent de media pe care o iei vei avea șansa să participi la prima etapă de admitere”, a subliniat directoarea Marinela Culea.

Elevii cu cele mai mari medii aleg Economic

La Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești se intră cu cele mai mari medii la clasele de „Economic”, însă ultima medie de admitere a crescut în ultimii ani și la celelalte specializări, apropiind-se de 5. Pentru cele din domeniul „Agricultură” și interesul și mediile de admitere erau mai mici, însă și aici lucrurile s-au schimbat, iar pentru clasa de „Tehnician veterinar” standardul crește constant.

În anii trecuți, aproximativ 90% dintre absolvenții de școală profesională ai liceului își continuau studiile la liceu, având de urmat încă doi ani la cursuri de zi. În noul sistem, vor obține diploma de calificare nivel III la finalul clasei a XI-a și, dacă rămân încă un an, vor avea și calificare nivel IV. În continuare vor fi, este convinsă directoarea, elevi care vor dori să se angajeze imediat după obținerea calificării nivel III. Mulți lucrează încă din școală, cu timp parțial, în special cei de la specializările bucătar-ospătar, chiar dacă școala și ONG-urile partenere fac eforturi astfel încât elevilor să nu le lipsească cele necesare pentru școală.

Cazarea în căminul liceului, de exemplu, este gratuită, părinților revenindu-le doar susținerea costului celor trei mese pe zi, o sumă foarte mică - 35 lei/zi/3 mese. Se ajunge la acest cost suportabil, în condițiile în care mâncarea, mai spune prof. Marinela Culea, este foarte bună, pentru că diverse produse sunt donate de societățile partenere, se reușesc sponsorizări etc..

„Am învățat să scriem scrisori, să atragem sponsori”, a mai precizat Culea. A existat chiar campania „Adoptă un elev” prin care s-au căutat oameni de bine dispuși să susțină anumite cheltuieli pentru ca elevilor să nu le lipsească cele necesare.

La liceul tehnologic din Brănești vin elevi din Ilfov, dar și elevi din Călărași, din Ialomița, din Vaslui, din Teleorman.

Deși fiecare elev care vrea să învețe este sprijinit, ajutorul nu se acordă cu forța, este categorică directoarea. „Dacă copilul nu-și dorește, nu insist să-l ajut. Bine cu forța nu facem. Și este foarte important lucrul acesta, pentru că văd și ceilalți elevi. Adică dacă tu chiar vrei să faci, înseamnă că nu ai absențe, nu te doare burta, nu te doare capul. Se investește în tine. Chiar dacă pare dur ce vă spun, așa este. Noi încercăm să-i responsabilizăm”, a mai spus Culea.

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Toți copiii primesc o bursă de 100 lei/lună acordată de Consiliul Județean Ilfov, care sunt banii lor de buzunar, iar diversele asociații partenere selectează la rândul lor și susțin elevi din categorii defavorizate.

World Vision România susține, de exemplu, 44 de elevi ai liceului, care provin din familii defavorizate, prin programul „Vreau în clasa a IX-a”. Le oferă acestora burse lunare pentru acoperirea cheltuielilor legate de transport, rechizite, alimente, dar și meditații la disciplinele la care întâmpină dificultăți. Sunt de asemenea cooptați în cadrul atelierelor de dezvoltare personală, deprinderi de viață independentă și dezvoltare în carieră, merg în tabere și în vizite la diverse instituții și companii pentru a alege în cunoștință de cauză pe viitor. Condiția de a fi admiși în program – sunt elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a – este să aibă media minimum 7 și posibilitățile părinților de a-i susține să fie modeste.

Mai sunt și elevi ai școlii care se pierd pe drum, admite directoarea Marinela Culea, însă cei mai mulți revin după 18 ani, și după ce întâmpină dificultăți pe piața muncii, și se înscriu la cursurile de la liceu-seral.