Video Ursul care a terorizat turiștii și a intrat într-un hotel din Poiana Brașov a fost împușcat. Avea 10 ani și 400 de kilograme

Un urs care a creat mai multe probleme în Poiana Brașov a fost împușcat în cursul nopții de marți spre miercuri, au informat reprezentanții Primăriei Brașov.

Potrivit autorităților locale, ursul avea aproximativ 400 de kilograme și o vârstă estimată de 10 ani.

„Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat și relocat”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Animalul „reprezenta un pericol pentru turiști și pentru cei care lucrează în Poiana Brașov”, se mai arată în mesajul instituției.

Ursul intrase într-un hotel din Brașov

Ursul împușcat marți noapte este același care a creat panică, la sfârșitul lunii mai, după ce a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, relatează presa locală.

Angajații hotelului au povestit că ursul a intrat în clădire, moment în care au sunat la 112. Autoritățile le-ar fi spus că „nu este o urgență și să nu mai sune la ei”, ci la Poliția din Poiana Brașov. În lipsa unei intervenții rapide, personalul hotelului a fost nevoit să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au povestit reprezentanții hotelului la vremea respectivă.

Sursă video: Facebook/Brașov Știri

Acesta nu este, însă, un incident izolat. Tot în luna mai, un urs a fost observat alergând pe străzile din Brașov în plină zi, în apropierea Facultății de Silvicultură.

În acest context, operatorii din turism avertizează că fenomenul începe să afecteze serios imaginea stațiunii, mai ales că mulți turiști evită deja zona de frica urșilor.