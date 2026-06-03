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Reacția lui Hagi după eroarea lui Aioani în meciul cu Georgia

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În meciul de la Tbilisi, România a primit un singur gol, la o eroare a portarului Marian Aioani. După meci, Hagi a spus că speră ca goalkeeper-ul să treacă peste această problemă.

Marian Aioani a avut probleme și cu fanii din Giulești în ultimul timp (Foto: sportpictures)
Marian Aioani a avut probleme și cu fanii din Giulești în ultimul timp (Foto: sportpictures)

Practic portarul naționalei a vrut să prindă balonul, însă l-a scăpat, iar Kvilitaia a îndeplinit o simplă formalitate. După meci, Hagi s-a referit la goalkeeper-ul nostru: „Aioani este un portar talentat. Sper să treacă peste această problemă. Portarii pot face și astfel de greșeli”. Un mesaj pozitiv pentru cel pe care a activat la FCV Farul Constanța între 2021 și 2024.

Nu la fel de îngăduitor a fost Basarab Panduru. Fostul internațional a spus într-o intervenție la Prima Sport: „Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Am înțeles-o pe aia cu piciorul, dar dacă pe asta o scapi... Trebuie să te gândești și la tine dacă ai o problemă. Poate că îți e frică. Sunt greșeli atât de mari încât nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea. Nu e normal! Cu piciorul ai greșit, cu mâna ai greșit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. Tu nu ai făcut de-astea așa, să le ții minte. La națională se întâmplă, grave, urâte. E rău. Aici sunt două grave, în meciuri amicale. Dar mai ai încredere? Vine mingea, de unde vine...".

În meciul cu Slovacia a pasat la adversar

Pentru Aioani, eroarea de la Tbilisi este cea de-a doua făcută în poarta naționalei într-un interval scurt, prima fiind comisă în partida de verficare contra Slovaciei, la sfârșitul lui martie. La doar 15 secunde de când își făcuse debutul la prima reprezentativă, portarul Rapidului a primit o pasă de la un coleg. A încercat să trimită în zonă centrală, la Dragomir, însă a greșit o pasă altfel simplă, de câțiva metri. Balonul a fost interceptat de Lobotka, iar Strelec a înscris, nu înainte să îi fenteze atât pe Dragomir, cât și pe Aioani.

Pe de altă parte, România dispune în acest moment și de alți portari valoroși, iar pe listă se află Ștefan Târnovanu (FCSB), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ionuț Radu (Celta Vigo), Mihai Popa (CFR Cluj) și Otto Hindrich (Legia Varșovia).

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