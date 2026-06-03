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Sindicatele din Educație se pregătesc de un mega-protest. 20.000 de profesori sunt așteptați la București pe 17 iunie

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Cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar se pregătesc de un mega-protest. 20.000 oameni ar trebui să ajungă la București, pe 17 iunie, pentru a-și striga nemulțumirile.

Sindicatele vor un mega-protest FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Sindicatele vor un mega-protest FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Invățământ își mobilizează membrii pentru noi manifestări de protest. Liderii le-au transmis membrilor de sindicat că este nevoie de o „reacție fermă și unitară”, altfel drepturile le vor fi din nou afectate.

Vă chemăm pe toți să vă alăturați unei acțiuni masive de protest, la București, în data de 17 iunie 2026. Avem un obiectiv asumat, absolut necesar pentru a nu putea fi ignorați: prezența a minimum 20.000 de participanți”, este apelul liderilor naționali, aceștia solicitându-le membrilor să se înscrie pe listele de participare. Listele ar trebui să ajungă la liderii județeni în timp util  pentru a putea fi organizată deplasarea.

„Ieșim în stradă pentru că nu acceptăm ca învățământul să fie transformat, încă o dată, într-un sector de sacrificiu”, își mai mobilizează liderii membrii din țară. 

Noul proiect al Legii salarizării bugetare este în fruntea listei de nemulțumiri. Prin acest proiect, guvernanții și-au încălcat promisiunile făcute pentru încetarea grevei din 2023, spun sindicaliștii.

Prin noile prevederi se va produce o diminuare a veniturilor reale, mai arată ei. Ignorarea, în continuare, a angajaților din sectorul administrativ este o altă mare nemulțumire.

Sindicatele amintesc din nou de Legea 141 din 2025 care a făcut din Educație primul sector sacrificat pentru a se face economii la buget, prin creșterea normei didactice, înjumătățirea tarifului la plata cu ora și supraaglomerarea claselor

În documentul mobilizator trimis în teritoriu se mai arată că acțiunea propusă nu este „un simplu miting sindical”., ci „o acțiune pentru salvarea învățământului românesc de la colaps”.

Lăsați teama, lăsați scuzele! Este momentul să ne cerem înapoi demnitatea furată!” se încheie apelul către profesori.

La ultimul referendum organizat pentru consultarea membrilor, profesorii au respins greva, mulți dând vina pe atitudinea duplicitară a liderilor de la centru, care în 2023 au decis încetarea grevei fără să-i mai consulte, și motivând, pe de altă parte, că la venituri și așa mai mici perioada de grevă le afectează și vechimea în muncă.

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