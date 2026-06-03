SURSE N-avem premier agreat, dar avem ministru de Externe. Cine e favoritul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan încă n-a desemnat un prim-ministru, dar și-a exprimat preferințele în legătură cu viitorul ministru de Externe. În discuțiile cu liderii de partide, Nicușor Dan a insistat ca Luca Niculescu să fie noul titular la Externe, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Luca Niculescu a fost ambasadorul României în Franța în era Iohannis, iar în prezent e secretar de stat în MAE, fiind responsabil cu aderarea României la OCDE, organizație echivalentă cu NATO în zona economică.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan le-a transmis liderilor USR să analizeze rămânerea la guvernare într-un cabinet eminamente tehnocrat. Astfel, USR ar păstra Externele, Apărarea, Mediul și Economia. Însă liderii USR refuză deocamdată să voteze un guvern condus de Eugen Tomac sau să rămână la guvernare, susțin sursele citate.

Președintele Nicușor Dan nu a anunțat încă desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, deși au trecut aproape patru săptămâni de consultări oficiale și discuții informale cu liderii partidelor parlamentare.

Discuțiile privind formarea unei majorități guvernamentale rămân blocate, în lipsa unui acord clar între partidele pro-occidentale. Surse politice indică faptul că favoritul pentru funcția de prim-ministru ar fi Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al președintelui.

În acest scenariu, președintele i-ar acorda lui Tomac un mandat de zece zile pentru a încerca formarea unei majorități parlamentare, definitivarea listei de miniștri și prezentarea programului de guvernare în Parlament.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți, 2 iunie, că formațiunea nu va susține în Parlament niciun guvern în care nu este reprezentată și care nu este condus de un premier desemnat de partid. Acesta a respins, totodată, varianta unui premier independent, având în vedere speculațiile privind viitoarea nominalizare pentru șefia Executivului.

Totuși, negocierile sunt îngreunate de pozițiile divergente ale principalelor partide. USR ar ezita să susțină participarea într-un executiv cu configurație incertă, în timp ce PNL și PSD au poziții diferite privind formula de guvernare și împărțirea portofoliilor.

Astfel, varianta unui guvern tehnocrat rămâne pe masa discuțiilor, cu posibila împărțire a unor ministere-cheie precum Externele, Apărarea, Mediul și Economia, însă fără un consens politic în acest moment.