Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia

Premierul britanic Andy Burnham a readus în discuție posibila intervenție a Rusiei în referendumul pentru Brexit din 2016, într-un moment în care încearcă să apropie Regatul Unit de Uniunea Europeană. Declarațiile au provocat controverse, după ce guvernul a precizat că nu consideră că Moscova a reușit să influențeze rezultatul scrutinului. Pentru „Adevărul”, jurnalistul Ciprian Vîrlan, stabilit în Anglia, a analizat miza politică a acestor afirmații, riscurile negocierilor cu Bruxelles-ul și șansele unei eventuale reveniri a britanicilor în blocul comunitar.

Premierul britanic Andy Burnham a readus în discuție posibila intervenție a Rusiei Foto: arhivă

Afirmațiile premierului privind o posibilă intervenție a Rusiei în referendumul din 2016 au generat confuzie, inclusiv prin diferența dintre mesajul inițial și clarificările ulterioare ale guvernului.

„Este foarte confuză declarația lui Andy Burnham. Spune că Rusia ar fi intervenit în votul din 2016, ulterior guvernul spune că votul a fost legitim, însă și Burnham a dat puțin înapoi și a spus că referendumul a fost legitim”, a explicat Ciprian Vîrlan pentru „Adevărul”.

Potrivit jurnalistului, trebuie făcută o distincție între existența unor tentative de influență străină și demonstrarea faptului că acestea au modificat rezultatul referendumului. În opinia sa, premierul nu a explicat suficient de clar ce informații a primit și pe ce dovezi se bazează afirmațiile sale.

„Cred că a vorbit gura fără el, cum am spune pe românește, pentru că nu era cazul să creeze o astfel de confuzie”, a afirmat jurnalistul.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Burnham a declarat, într-un interviu acordat podcastului The Rest Is Politics pe 11 octombrie, că a întrebat despre o posibilă intervenție a Rusiei în referendumul din 2016 după ce a ajuns la conducerea guvernului și că a primit un răspuns afirmativ. Premierul nu a precizat însă cine i-a furnizat informația și care sunt dovezile invocate.

Ulterior, Downing Street a transmis că Burnham consideră legitim rezultatul referendumului și că guvernul nu apreciază că Rusia a reușit să influențeze rezultatul. Astfel, controversa s-a concentrat și asupra diferenței dintre posibilele tentative de intervenție și impactul lor efectiv asupra votului.

„El spune că oamenii au votat, deci referendumul a fost legitim să fie organizat. Dar nu a mai spus clar în Parlamentul de la Londra că Rusia se face vinovată de părăsirea blocului comunitar european”, a explicat Ciprian Vîrlan.

De ce încearcă Burnham să apropie Marea Britanie de UE

Discuția despre Brexit se desfășoară într-un moment în care guvernul britanic urmărește să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană și să obțină acorduri care să reducă dificultățile economice și administrative generate de ieșirea din blocul comunitar.

Un nou summit UE–Regatul Unit este programat pentru 20 noiembrie, la Bruxelles. Printre temele urmărite se numără cooperarea în domeniul securității, combaterea migrației ilegale și a criminalității, precum și reducerea costurilor și a birocrației pentru companii și agricultori.

În opinia lui Ciprian Vîrlan, strategia premierului presupune însă riscuri politice importante. O apropiere mai mare de Bruxelles ar putea avea beneficii economice, dar ar putea alimenta și nemulțumirile unei părți a electoratului, mai ales dacă rezultatele negocierilor nu vor fi resimțite concret de populație.

„Burnham pleacă pe un drum destul de riscant în negocierile cu Uniunea Europeană, având în vedere riscul major pe care îl reprezintă extremismul în Marea Britanie. Să nu uităm, Nigel Farage, cu partidul său, este pe locul al doilea în intențiile de vot”, a declarat jurnalistul.

Vîrlan avertizează că o eventuală schimbare a raportului de forțe politice ar putea modifica din nou direcția relațiilor dintre Londra și Bruxelles. Dacă laburiștii ar pierde alegerile, o guvernare în care conservatorii și partidul lui Nigel Farage ar avea o influență importantă ar putea adopta o poziție mai puțin favorabilă apropierii de UE.

Jurnalistul a avansat inclusiv posibilitatea unor alegeri anticipate în luna mai a anului viitor, dacă situația politică nu se redresează.

Britanicii, preocupați mai mult de costul vieții decât de Brexit

Dincolo de disputele politice, una dintre problemele majore pentru guvern rămâne capacitatea de a demonstra că o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană poate îmbunătăți situația economică a britanicilor.

Ciprian Vîrlan consideră că alegătorii sunt tot mai puțin interesați de reluarea dezbaterii despre Brexit, în timp ce costul vieții continuă să fie o preocupare imediată.

„Britanicii sunt puțin plictisiți de acest subiect Brexit. Da, intențiile de vot arată că ei doresc să se întoarcă, dar care va fi costul cu care ne vom întoarce?”, a spus jurnalistul.

În opinia sa, guvernul trebuie să explice concret ce beneficii ar aduce apropierea de UE și ce costuri ar presupune eventualele acorduri. În lipsa unor rezultate vizibile, subiectul riscă să devină o nouă sursă de conflict politic, fără să răspundă preocupărilor cotidiene ale populației.

Burnham încearcă să obțină avantaje economice prin negocierile cu Bruxelles-ul, însă rezultatul demersului depinde atât de condițiile acordurilor, cât și de capacitatea guvernului de a le susține în fața electoratului.

Summitul din noiembrie ar putea oferi indicii despre direcția viitoare a relațiilor dintre cele două părți. O revenire propriu-zisă a Regatului Unit în Uniunea Europeană rămâne însă o perspectivă distinctă de cooperarea mai strânsă pe care guvernul o negociază în prezent.