 Londra vrea să refacă legăturile cu Bruxellesul. Anunțul premierului britanic înaintea summitului UE | adevarul.ro
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Londra vrea să refacă legăturile cu Bruxellesul. Anunțul premierului britanic înaintea summitului UE

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Premierul Andy Burnham vrea să folosească summitul dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, programat pe 20 noiembrie la Bruxelles, pentru a îmbunătăți relațiile cu blocul comunitar, din care Marea Britanie a ieşit în 2016.

Andy Burnham crede că Marea Britanie trebuie să-şi întărească legăturile cu UE sub o formă sau alta.
Andy Burnham crede că Marea Britanie trebuie să-şi întărească legăturile cu UE sub o formă sau alta. Foto: AFP

Premierul britanic Andy Burnham vrea ca Londra să exploreze posibilitatea unor legături mai strânse cu Uniunea Europeană. În opinia sa, Regatul Unit nu se poate limita la relația stabilită după Brexit, iar summitul din 20 noiembrie, de la Bruxelles, ar trebui să deschidă discuția despre ce ar putea urma.

Întâlnirea va fi a doua reuniune la nivel de summit dintre cele două părți de la retragerea Marii Britanii din UE, după cea din mai 2025, la aproape nouă ani după referendumul din 2016, în care 52% dintre votanți au ales ieșirea din blocul comunitar.

Data noii reuniuni a fost confirmată de Bruxelles, notează Agerpres citând agenţiile internaţionale.

În discursul său de din Parlament, luni, 12 octombrie, Andy Burnham a susținut că guvernul trebuie să analizeze mai multe scenarii pentru relația cu Uniunea Europeană şi că „păstrarea statu quo-ului nu este suficientă”.

„Este timpul să angajăm un dialog serios cu privire la diferitele opțiuni”, a declarat el, subliniind că orice schimbare trebuie să aibă sprijinul publicului și solicitându-le parlamentarilor să judece variantele propuse în funcție de avantajele lor concrete.

„În fiecare etapă, cel care va avea ultimul cuvânt este poporul britanic şi sunt convins că opinia publică sprijină actualmente o abordare pragmatică precum cea pe care o propun”, a spus Andy Burnham.

El a avertizat că refuzul de a lua în calcul un nou acord cu UE ar putea însemna ratarea unor oportunități economice și a unor instrumente pentru combaterea imigrației ilegale.

„A întoarce spatele posibilităţii de a încheia un nou acord cu Uniunea Europeană, susceptibil de a stimula creşterea economică şi de a lupta contra imigraţiei ilegale, ar însemna o încălcare a datoriei”, a declarat premierul.

Variantele luate în calcul

La sfârșitul lunii septembrie, Andy Burnham a readus în dezbatere inclusiv posibilitatea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană şi a enumerat patru direcții pe care țara le-ar putea urma: păstrarea relației actuale, revenirea la uniunea vamală, participarea din nou la piața unică sau reintegrarea completă în UE.

Pe lângă întărirea relațiilor cu blocul comunitar, pe agenda discuțiilor de la Bruxelles se va afla și politica europeană „Made in Europe”. Inițiativa urmărește să acorde un avantaj companiilor și produselor europene în anumite domenii, iar Londra vrea să își prezinte rezervele, în special în privința efectelor asupra industriei auto.

Tot luni, Andy Burnham declarase într-un podcast că este clar" că Rusia a intervenit în referendumul britanic din 2016 referitor la Brexit. El a revenit, însă, asupra acestui subiect, explicând că tentativele Moscovei de a interfera în referendum nu au reușit şi a subliniat că nu pune sub semnul întrebării legitimitatea acelei consultări populare.

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