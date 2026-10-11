 Andy Burnham acuză Rusia de ingerințe în referendumul pentru Brexit. „Am primit un răspuns clar: da, a existat” | adevarul.ro
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Andy Burnham acuză Rusia de ingerințe în referendumul pentru Brexit. „Am primit un răspuns clar: da, a existat”

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Andy Burnham a declarat că este clar că Rusia s-a amestecat în referendumul pentru Brexit, după ce a cerut clarificări cu privire la implicarea Kremlinului în votul din 2016, atunci când a ajuns la sediul Guvernului britanic, din Downing Street.

Andy Burnham
Andy Burnham susține că Rusia s-a amestecat în referendumul pentru Brexit Foto: AFP

Burnham a spus că a întrebat dacă Moscova a încercat să influențeze referendumul și a primit confirmarea că acest lucru s-a întâmplat.

Într-un interviu acordat podcastului The Rest is Politics, Burnham a declarat: „Când am venit la Downing Street, am pus întrebarea: a existat o ingerință a Rusiei în referendumul din 2016? Am primit un răspuns clar: da, a existat”.

Declarațiile sale reprezintă o îndepărtare semnificativă de poziția adoptată de guvernele conservatoare anterioare, care au susținut că nu existau dovezi că Rusia ar fi reușit să influențeze referendumul, un scrutin cu consecințe majore pentru Regatul Unit, notează The Guardian.

Burnham nu a dezvăluit cine i-a furnizat această evaluare, pe ce dovezi se baza aceasta sau dacă vreo formă de ingerință a influențat rezultatul votului.

Critici privind ancheta asupra ingerinței Rusiei

Un raport publicat în 2020 de Comisia pentru informații și securitate a Parlamentului britanic a criticat guvernul și serviciile de informații pentru că nu au investigat în mod corespunzător posibila ingerință a Rusiei în referendum.

Comisia multipartită a constatat că miniștrii nu solicitaseră o evaluare completă a activităților Moscovei, în pofida dovezilor privind încercările de a influența politica britanică prin intermediul instituțiilor media susținute de statul rus și al conturilor de pe rețelele sociale.

Raportul a arătat că guvernul nu a prezentat nicio evaluare a încercărilor Rusiei de a interveni în procesul electoral după referendum, spre deosebire de ancheta desfășurată în Statele Unite după alegerile prezidențiale din 2016.

Comisia a subliniat, de asemenea, că este important să se stabilească dacă un stat ostil a încercat să influențeze un proces democratic, indiferent dacă eforturile sale au avut sau nu succes.

Burnham a afirmat că Marea Britanie trebuie să fie mai transparentă în privința tentativelor statelor ostile de a se amesteca în politica sa, mai ales în contextul în care liderii europeni se confruntă cu ascensiunea extremei drepte.

Burnham avertizează asupra dezinformării rusești în politica europeană

Luna trecută, premierul britanic a criticat războiul informațional purtat de Rusia, într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, afirmând că există dovezi că Moscova a încercat să intervină în alegerile generale din 2019.

În cadrul podcastului, Burnham a declarat: „Aceste lucruri sunt importante acum și trebuie consemnate în mod clar în spațiul public. Cred că îi ajută pe alegătorii din Germania și Franța să înțeleagă că o parte din această politică este pusă în mișcare de dușmanii noștri, și anume Rusia”.

„Cred că, de fapt, am fost prea mult în defensivă în această privință și nu am informat suficient oamenii despre amploarea eforturilor de a perturba procesul politic din străinătate”, a adăugat el.

Burnham a spus că a discutat despre amenințarea reprezentată de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) cu cancelarul Friedrich Merz, în timpul unei vizite la Berlin, în această săptămână.

Potrivit lui Burnham, Merz și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legăturile partidului cu Rusia.

„Un lucru pe care i l-am spus cancelarului Merz (...) este că trebuie să vă sprijinim în fața amenințării cu care vă confruntați, în special a tipului de politică pe care trebuie să îl înfruntați”, a afirmat Burnham. „Știți, el îmi spunea că AfD are în mod clar legături cu Rusia, este finanțat de aceasta, cred”. 

Burnham a adăugat: „Cu siguranță există informații false și dezinformare care provin din Rusia și ajung în politica germană”.

Luna trecută, Burnham a lăsat deschisă posibilitatea ca Marea Britanie să revină, în cele din urmă, în Uniunea Europeană. El a declarat atunci că guvernul său va analiza toate opțiunile privind viitoarea relație a țării cu Bruxellesul.

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