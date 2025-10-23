search
Joi, 23 Octombrie 2025
Blocul prăbușit din Calea Rahovei va fi reconstruit de Primărie. Locuințele rămân ale oamenilor

Publicat:

Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că blocul din Calea Rahovei va fi reconstruit de Primăria Capitalei, iar locuințele vor rămâne în proprietatea oamenilor. Proiectul de act normativ urmează să creeze cadrul legal pentru intervenții rapide în situații de urgență.

Stelian Bujduveanu, declarații de presă în fața Liceului Dimitrie Bolintineanu. Foto: Adevărul
Stelian Bujduveanu, declarații de presă în fața Liceului Dimitrie Bolintineanu. Foto: Adevărul

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Guvernul pregătește un act normativ care va permite Primăriei București să reconstruiască imobile afectate de catastrofe, fără ca proprietarii să-și piardă dreptul de proprietate. Declarația vine după discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Blocul din Calea Rahovei va fi reconstruit, locatarii își păstrează proprietatea

„Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, într-un mesaj menit să clarifice confuzia apărută după ce Ministerul Dezvoltării a propus ca noile apartamente din blocul de pe Calea Rahovei să fie închiriate foștilor proprietari.

Edilul a explicat că în prezent există proceduri pentru consolidarea clădirilor, dar nu și pentru reconstrucția lor în cazuri excepționale, precum o explozie. Prin noul cadru legal, Primăria ar urma să poată acționa direct, printr-un Plan Local de Intervenție în Situații de Urgență, pentru a reconstrui rapid imobilele distruse.

Cazarea temporară a familiilor afectate

Familiile evacuate din blocul afectat beneficiază de cazare temporară la hotel și de relocare pe termen mediu și lung, potrivit primarului interimar. „Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung și vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile”, a declarat primarul Capitalei.  

Ministerul Dezvoltării pregătește cadrul legal

Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de hotărâre de guvern care creează cadrul legal pentru reconstrucția blocului afectat de explozia din 17 octombrie. Actul prevede ca finanțarea să vină din bugetul de stat, iar apartamentele reconstruite să fie oferite în chirie foștilor proprietari, cu posibilitatea de vânzare ulterioară.

Ministrul Cseke Attila a explicat că, în lipsa unui cadru legal existent, statul nu putea interveni pentru reconstrucția integrală a clădirii. „Am lucrat de sâmbătă până marți pentru a crea acest proiect de act normativ care să permită finanțarea reconstrucției blocului, dacă expertiza tehnică va recomanda demolarea totală”, a declarat el.

Răspunderea celor vinovați

Ministrul a precizat că persoanele responsabile de explozie vor fi obligate să acopere prejudiciul material, după finalizarea anchetei. „Cineva va trebui să plătească valoarea acelor apartamente, în momentul în care procedura judiciară se încheie”, a subliniat Cseke Attila.

Explozia din Calea Rahovei, produsă la 17 octombrie, a distrus complet un bloc de locuințe și a afectat grav clădirile din jur. Zeci de familii au fost evacuate, iar autoritățile investighează cauzele exacte ale deflagrației.

Explozia din Rahova: ce se întâmplă cu dreptul de proprietate al locatarilor

După ce zeci de familii au rămas fără locuință în urma exploziei de pe Calea Rahovei, autoritățile centrale și locale lucrează la un cadru legal care să permită reconstrucția blocului fără ca proprietarii să-și piardă dreptul asupra locuințelor.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat joi că statul „nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor”, însă situația ridică probleme juridice complexe. „Este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc atât de afectat încât nu mai poate fi reparat. Nenorocirea este că acele case au dispărut și dispare, odată cu ele, dreptul de proprietate”, a spus Dogioiu.

Potrivit acesteia, actul normativ elaborat de Ministerul Dezvoltării este încă în dezbatere publică, iar specialiștii din Guvern și din administrația locală caută soluții pentru ca locatarii să poată redeveni proprietari după reconstruirea imobilului.

Finanțare și anchetă în desfășurare

Ministerul Dezvoltării va finanța demolarea și reconstrucția clădirii „în aceeași configurație”, din bugetul de stat. Totodată, responsabilul pentru explozie va fi obligat să suporte integral despăgubirile, după finalizarea anchetei.

Explozia produsă în seara de 17 octombrie, în blocul din Calea Rahovei, a distrus complet imobilul și a avariat grav alte clădiri din zonă. Mai multe persoane au fost rănite, iar zeci de familii au rămas fără locuință. Potrivit IGSU, cauza probabilă este o acumulare de gaz în subsolul clădirii, iar cercetările sunt în desfășurare.

