Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Dogioiu, despre blocul explodat din Rahova: „În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”

Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, în legătură cu explozia din Rahova, că nu există în prezent un cadru legal care să permită statului reconstrucția unui imobil demolat. Ea a explicat că, din punct de vedere juridic, dacă statul ar reconstrui clădirea, nu ar avea temei legal pentru a preda locuințele proprietarilor inițiali.

Dogioiu a precizat că în Ordonanța aflată în dezbatere publică sunt analizate două variante: ca imobilul să fie reconstruit fie din bugetul de stat, fie din fondurile Primăriei.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că toate costurile, ajutoarele și procedurile legate de explozie se află în prezent în evaluare.

Blocul din Rahova în care a avut loc explozia/FOTO: Profimedia
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia/FOTO: Profimedia

„Deocamdată toate ajutoarele pentru acest acest dezastru care s-a întâmplat în Rahova şi pentru care personal, transmit toate regretele şi toate condolenţele mele famililor care au avut de suferit, pentru această chestiune costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare. Deocamdată a deblocat Primăria Bucureşti. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

De asemenea, aceasta a precizat că în acest moment „nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, dispare cu totul”.

Nu e vorba de reparaţii. Nu e vorba de ajustări. E vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundaţie până la acoperiş”, a spus ea.

„Dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că, „în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”.

„Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile.

Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare.

Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că statul analizează posibilitatea de a despăgubi persoanele ale căror apartamente au fost afectate.

„Ceea ce statul poate să facă şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă, este să achite costul acestor apartamente, sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor, sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare.

Toate aceste elemente pe care eu vi le dau sunt doar ca titlu de ipoteză, sunt în analiză în acest moment”, a arătat aceasta.

„Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat”

Dogioiu a mai afirmat că deocamdată nici analiza tehnică nu s-a încheiat şi nu ştim ce o să se întâmpe cu blocul.

„Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat.

Şi de aici, o seamă de probleme juridice, pe care vi le-am expus”, a arătat Dogioiu, precizând că statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor.

„Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate, adică e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat şi odată cu ele dreptul de proprietate.

Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt şi care va fi forma finală a acestei ordonanţe pe care a iniţiat-o Ministerul Dezvoltării, rămâne de văzut”, a adăugat ea.

