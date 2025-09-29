Video Bătaie filmată în stradă: un bărbat de 36 de ani a lovit cu bestialitate un cuplu. Agresorul a fost reținut

Un bărbat de 36 de ani din comuna Lunguleţu, județul Dâmbovița, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost filmat în timp ce lovea cu sălbăticie un alt bărbat şi o femeie. Scenele violente au fost postate online, determinând autorităţile să intervină imediat.

Conflictul violent a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 22:00. Agresorul se afla într-un autoturism cu geamul lăsat, moment în care ar fi scuipat involuntar spre o femeie care trecea pe lângă maşină. Totul a degenerat rapid, ajungându-se la agresiuni fizice.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în cursul serii de 27 septembrie, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 36 de ani a agresat fizic un alt bărbat, de 36 de ani, şi o femeie, de 33 de ani, ambii din comuna Lunguleţu”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

În urma probatoriului administrat de poliţiştii Secţiei Nr. 13 Poliţie Rurală Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă.

Marţi, 30 septembrie, acesta va fi prezentat Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.