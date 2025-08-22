Video Bătaie cu săbii și bâte în plină stradă la Tecuci. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Mai mulți bărbați s-au bătut violent în plină stradă în Tecuci, cu săbii, bâte, dar și cu pumnii și picioarele, în zona unei benzinării de la periferia orașului.

Presa locală din Galați a distribuit imagini cu momentul încăierării. Ar fi fost implicate două bande rivale. În urma incidentului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția face cercetări pentru loviri și alte violențe, precum și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Oamenii legii încearcă să identifice participanții la conflict.

Momentan, nu se știe care a fost motivul exact al altercației.