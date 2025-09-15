Scene șocante în Capitală: un plutonier a atacat pompierii veniți să stingă incendiul provocat de el și i-a lovit pe polițiști

Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de 28 de ani, a fost arestat după ce ar fi atacat și rănit mai mulți polițiști.

Apartamentul plutonierului, situat în zona Bucur Obor a Capitalei, a fost cuprins de un incendiu. Potrivit anchetatorilor, acesta și-ar fi dat singur foc locuinței, după ce partenera lui a plecat de acasă împreună cu copilul lor, potrivit ProTV.

Sosiți la fața locului, colegii lui de la ISU s-au confruntat cu comportamentul agresiv al plutonierului, care consumase o cantitate mare de alcool. Din această cauză, colegii săi au fost nevoiți să cheme poliția.

Bărbatul a fost dus la Secția 8 de poliție, iar acolo lucrurile au scăpat de sub control. Pompierul a atacat trei subofițeri. Potrivit procurorului militar George Nica, plutonierul a reușit să își desfacă una dintre cătușele cu care era încătușat și i-a lovit cu pumnul, în zona capului, pe cei trei polițiști.

Doi dintre agenți au fost transportați de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, unde au primit îngrijiri medicale și și-au scos certificate medico-legale. Apoi au depus mărturie împotriva agresorului.

Pentru că i-a agresat pe cei trei polițiști, bărbatul a fost reținut sub acuzația de ultraj. Iar un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Militar București a emis, chiar de Ziua Pompierilor, pe numele său, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

La audieri, pompierul a declarat că nu își amintește prea multe, dar susține că regretă cele întâmplate.

Parchetul Militar București i-ar putea deschide încă un dosar penal, pentru distrugere calificată, dacă se va dovedi că tot el a provocat incendiul din locuință. Până atunci, a fost suspendat din funcție.