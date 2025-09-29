Românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer a fost prins. Unde fugise cu amanta

Un român de 53 de ani, acuzat că și-a ucis soția bolnavă de cancer și a fugit din țară împreună cu amanta sa, a fost capturat în Austria, la Salzburg. Bărbatul era urmărit internațional pentru crimă, după ce femeia a murit în spital în urma agresiunilor repetate.

Autoritățile austriece au confirmat reținerea unui bărbat român de 53 de ani, căutat la nivel european pentru crimă. El fusese dat în urmărire internațională după ce și-ar fi atacat soția în România, în iunie, într-un episod de violență domestică extremă, soldat cu moartea femeii.

Românul a fost prins , joi, 25 septembrie, la Salzburg, şi se află în arestul penitenciarului din oraș, potrivit presei austriece.

Concret, el este este acuzat de omor, după ce în luna iunie şi-a bătut crunt soţia, o femeie în vârstă de 51 de ani, care suferea de o formă avansată de cancer.

Potrivit anchetatorilor, cei doi soţi erau deja separaţi, fiind în curs de divorţ, iar în seara tragediei bărbatul ar fi pătruns în locuința femeii din localitatea Bălţaţi, judeţul Iaşi, și ar fi lovit-o repetat cu pumnii și picioarele.

În urma bătăii, femeia a rămas inconștientă, fiind găsită abia a doua zi de noul său partener, care a chemat ambulanța. Transportată la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, victima a fost internată în stare critică, la Terapie Intensivă şi, deşi medicii au făcut tot ce era posibil pentru a o stabiliza şi menţine în viaţă, după două luni, pe 26 august, femeia a murit.

Ancheta a scos la iveală un istoric de violențe și conflicte în familie, dar şi faptul că cei doi soţi se aflau în proces de divorț, iar împotriva bărbatului exista un ordin de restricție, emis după ce femeia îl reclamase pentru ameninţări cu moartea.

La rândul lor, vecinii au confirmat că scandalurile în familie erau frecvente.

„De la alcool se trag multe”, a spus un localnic.

Alții cred că totul a fost planificat. „Da, cred că totul a fost gândit, premeditat. El a vrut să scape de ea”, a afirmat un vecin.

După agresiune, bărbatul a părăsit România și s-a refugiat în Austria, însoțit de amanta sa, o femeie de origine bulgară. Autoritățile române au emis pe numele său un mandat european de arestare, iar polițiștii austrieci au reușit să-l captureze după câteva săptămâni de căutări.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au deschis dosar pentru omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.