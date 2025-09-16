Bărbat din Galați, arestat după ce și-a ucis fratele în bătaie

Un bărbat din Galați și-a ucis fratele în bătaie luna trecută, în locuința lor comună. Pe 12 septembrie, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor asupra unui membru de familie.

Crima a avut loc pe 15 august, când bărbatul și-a lovit fratele cu pumnii și cu un par peste corp. Două săptămâni mai târziu, pe 28 august, victima a murit în spital. Acesta suferise leziuni traumatice grave, scrie Observator.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, conflictul a izbucnit spontan, în locuința comună a celor doi frați.

Cercetările au fost făcute de procurorii din Galați cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.

La data de 11 septembrie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru infracțiunea de omor asupra unui membru de familie.

A doua zi, pe 12 septembrie, procurorii au cerut judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost admisă, iar individul se află acum în arest preventiv.