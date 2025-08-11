Noapte de groază în centrul Vasluiului: bătaie cu bâte între două găști. Peste 20 de tineri au făcut prăpăd pe stradă, la 3 dimineața

Două găști formate din peste 20 de tineri s-au încăierat noaptea trecută în centrul Vasluiului, la ieșirea dintr-un club. Unii aveau bâte în mâini, iar scandalul a blocat circulația, obligând un echipaj de ambulanță să oprească până la eliberarea carosabilului.

Noaptea trecută, liniștea localnicilor din centrul municipiului Vaslui a fost tulburată din nou de două grupări puse pe scandal. Circul a izbucnit la ieșirea din clubul din zonă, în jurul orei 03:00 dimineața. Șoferul unei ambulanțe care trecea întâmplător prin centrul orașului a trebuit să oprească pentru ca bătăușii să elibereze carosabilul, scrie Vremeanoua.ro.

Scandalurile de amploare se țin lanț în Vaslui

După scandalul de la finalul lunii iunie, cu bătaia din centrul Vasluiului care a făcut înconjurul țării, autoritățile locale, inclusiv primarul municipiului, se declarau scandalizate și “condamnau ferm” actele de huliganism.

Nu a trecut mult timp și un nou scandal a luat amplaore în centrul orașului. După ce au ieșit din club, două găști au decis să-și „măsoare” mușchii în plină stradă. O primă grupare, formată din 10 tineri se afla pe trotuarul din fața clubului. Cealaltă gașcă se afla pe trotuarul opus.

Într-o primă fază, tinerii și-au aruncat vorbe grele de la distanță, invitându-se reciproc la bătaie, apoi au pătruns pe carosabil ignorând mașinile care treceau prin zonă.

O ambulanță nu a putut ajunge la timp la o urgență medicală

La un moment dat, potrivit imaginilor, o ambulanță care se deplasa la o urgență a fost nevoită se oprească pentru că întreaga stradă era blocată de cele două grupări. În sprijinul tinerilor aflați în zona trotuarului de la fântânile arteziene, au sosit în fugă peste 20 de tineri. Potrivit unui martor ocular, unii dintre tineri aveau în mâini bâte. De altfel, în imagini se observă că unii dintre tinerii care aleargă gruparea rivală, au în mâini bâte.

Când au ajuns polițiștii, bătăușii au fugit și s-au făcut nevăzuți

La un moment dat, în zonă și-au făcut apariția și câteva echipaje de poliție, alertate prin 112. Bătăușii, care se amenințau unii pe alții că “nu o să mai pună picior în discotecă”, s-au făcut nevăzuți până la sosirea polițiștilor.

Pe bătăușii care au tulburat ordinea și liniștea publică în miez de noapte i-ar putea identifica Poliția. Primăria Vaslui are în zonă camere de supraveghere cu o rezoluție destul de bună, mai precizează sursa citată.

Incidentul vine la doar o lună după o altă bătaie în plină zi, în același oraș.