Băsescu condamnă scandările rasiste de la meciul cu Bosnia: „Mă doare sufletul. Avem cea mai proastă imagine în Europa”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, 16 noiembrie, că „îl doare sufletul” după înfrângerea cu 3-1 în Bosnia și a condamnat scandările rasiste, avertizând totodată asupra imaginii tot mai proaste a României în Europa.

"Mă doare sufletul, după ce am condus, să pierdem cu 3-1. Ce s-a strigat e groaznic", a declarat Traian Băsescu la Digi24.

El a adăugat: "Aveam cea mai proastă imagine în afară, în statele din Europa. Avem o imagine proastă: prea mulți oameni comit ilegalități în UE, prea multe bande de trafic de carne vie, prea multe bande transfrontaliere, prea mulți implicați în droguri. Avem o imagine la care trebuie să lucrăm".

El a dezvăluit că se teme că se va ajunge "la un soi de terorism local", din cauza violenței prezente pe străzi și în spațiul public în ultima vreme.

"Mă uit la câtă violență este pe străzi și în spațiul public în ultima vreme. Mă tem că se va ajunge la un soi de terorism local, în care bandele ies cu bâte și își agresează vecinii, pe cei care le deranjează în trafic sau pe cei care nu le mai dau copii minori de soție. Este prea multă violență și prea multă toleranță", a declarat fostul președinte.

Afirmațiile vin după ce Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, au acuzat că în prima repriză televiziunea de stat din Bosnia pur și simplu le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă.

Mircea Lucescu a acuzat și el gazdele că au strigat echipei noastre „Țiganii, țiganii”.