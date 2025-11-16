Mircea Lucescu a explodat după Bosnia-România, 3-1. Tratament ostil pentru tricolori, la Zenica. „Cu arbitrajul au câștigat tot”

Bosnia a învins România cu 3-1 în preliminariile Campionatului Mondial, iar Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor, a comentat amar înfrângerea de la Zenica, care a scos matematic echipa din lupta pentru primele două locuri în grupă.

Tehnicianul a avut un discurs extrem de dur după meci. A criticat vehement prestația arbitrului Michael Oliver, susținând că eliminarea lui Drăguș a fost nedreaptă. Mai mult, a afirmat că Bosnia ar fi trebuit să rămână în zece oameni după ce Tabakovic l-a lovit cu cotul în zona urechii pe Marius Marin.

Lucescu a mai spus că jucătorul bosniac atins de Drăguș în zona capului ar fi exagerat contactul. Antrenorul a condamnat și modul în care au fost tratați românii la Zenica, acuzând condițiile oferite de gazde și scandările ofensatoare ale suporterilor bosniaci, care au strigat în mod repetat insulte la adresa românilor.

Mircea Lucescu: „Arbitrul le-a lăsat totul!”

Întrebat dacă intenționează să continue pe bancă tehnică a naționalei la meciurile de baraj, selecționerul a evitat răspunsul și a părăsit rapid zona interviurilor.

„Facem concluzii acum? În niciun caz. Am pierdut din cauza comportării din repriza a doua, din cauza lipsei de concentrare din prima, puteam marca 4 goluri. Arbitrul le-a lăsat totul. Pe Marius acum îl coase. Nu s-a dus să vadă. Drăguș era cu fața la minge, a ridicat piciorul sus, adversarul a venit din spate.

Adversarul nu a pățit nimic, nu a avut nimic. A simulat. Arbitrul nu s-a mai gândit. A scos cartonașul roșu. Nu se poate juca în condițiile astea. Din momentul ăla, am cedat toate duelurile. Cu arbitrajele au câștigat toate duelurile. Nu am mai făcut ce am reușit în prima repriză.

„Nu mă întrebați de baraj, nu vă spun nimic!”

Am avut teamă, am jucat cu baloane lungi, au intrat cu agresivitate și o forță fizică disproporționată față de noi. Eu consider că nu e roșu. El trebuia să pună corpul. A ridicat piciorul, dar adversarul a venit in spate. Nu l-a atins, nu a fost lovitură, A căzut acolo, a simulat și arbitrul a dat roșu.

Și noi am arătat puțină copilărie în interpretarea unor momente. Și la primul gol, când trebuia să dăm mingea afară, Mihăilă era pe jos. Trebuia să dea mingea afară.

O rușine ce au făcut bosniacii, acum văd în ce hal de stadion am jucat . Pe culoarul ăla nu aveau jucătorii unde să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, ei cum sunt? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane.

Nu mă întrebați de baraj, nu vă răspund nimic!”, a spus Lucescu, la Prima TV.