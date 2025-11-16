Scandal după meciul Bosnia–România. Comentatorii acuză „sabotaj” și „primitivism”: ce au povestit despre atmosfera ostilă

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză televiziunea de stat din Bosnia pur și simplu le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă. Mircea Lucescu a acuzat și el gazdele că au strigat echipei noastre „Țiganii, țiganii”.

Postul Prima TV, care a transmis meciul, a avut mari probleme în prima parte de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, când calitatea audio a comentariului a fost departe de standardele obișnuite. Au fost momente când nu s-a auzit, ca și cum „calea de sunet” a fost tăiată.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, cei care au comentat partida de la fața locului, au fost revoltați de atitudinea organizatorilor, pe care i-au acuzat că au sabotat intenționat transmisia televiziunii din România.

„Este momentul să clarificăm și problemele de sunet pe care le-am avut la începutul transmisiei. Ne spun colegii de la București că înainte de fluierul de început, problema a fost că din carul de transmisie nu a fost ridicată calea de comentariu către București”, a spus Costi Mocanu.

El a adăugat: „A intervenit delegatul UEFA, care are grijă de organizarea acestei partide și lucrurile încet-încet au intrat în normal. Ții minte, Emil? Ieri discutam și ai ridicat din sprâncene când ai auzit că meciul este produs de televiziunea de stat din Bosnia. O piedică de genul ăsta, dacă a fost intenționată, mărturisesc că n-am mai întâlnit.”

La rândul său, Emil Grădinescu a susținut că probleme similare a întâmpinat la un meci contra Macedoniei, când aceștia au acuzat că la TVR s-a tritat FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia.

„Lucruri care, asta trebuie s-o spunem, denotă primitivismul în gândire. Nu se poate așa ceva, e o transmisiune pentru care se plătesc bani grei. Un sabotaj. E un moment extrem de important pe care Prima TV îl prezintă și în urma căruia înregistrează niște încasări, ca urmare a cheltuielilor făcute, iar asta este inadmisibil. Ce se întâmplă? Să nu deschizi calea, adică să tai, practic, microfoanele comentatorilor este lamentabil. Este lamentabil ce s-a întâmplat!”, a spus Grădinărescu.

„E bine în Europa. În jurul nostru nu se respectă nicio regulă”

„Altfel spus, în cuvinte puține, oameni buni, dacă vă puneți vreodată întrebarea «e bine sau nu în Europa?», încercați să mergeți să vizitați țări din afara Uniunii Europene și veți avea acest răspuns. Da, e bine în Europa.

În jurul nostru nu se respectă nicio regulă. Și – atenție – noi venim dintr-o țară care este oarecum familiarizată cu nerespectarea regulilor. Dar nu chiar așa. Ieri am fost informați că locurile din jurul nostru (n.r. al postului de comentatori) vor fi protejate, vor fi stewarzi. Nu, nu e nimic. Toată lumea fumează, toate locurile sunt ocupate de suporteri bosniaci, din când în când se mai întoarce câte unul la noi și începe să zică iar refrenul de început, „Țiganii, țiganii”, a adăugat Costi Mocanu.

Reacția lui Mircea Lucescu

Și antrenorul Mircea Lucescu a fost revoltat la finalul meciului, acuzând că nu i s-a întâmplat până acum pe un stadion, precum cel din Bosnia, să nu poată auzi imnul, din cauza fluierăturilor. Selecționarul a spus de asemenea că scandările „Țiganii, țiganii!”, la adresa echipei sale, l-au oripilat, potrivit GOLAZO.ro.

„N-am văzut o lipsă de ospitalitate mai mare ca asta. Pe stadion, condiții mizerabile. FIFA trebuie să fie atentă”, a spus Lucescu.

Selecționerul a avut un discurs extrem de dur referitor atât la scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, cât și la adresa stadionului pe care s-a jucat meciul.

„O rușine ce a fost aici! Când mă uit pe ce hal de stadion am jucat… jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem țigani, ei ce sunt cu condițiile astea? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane”, a mai spus Mircea Lucescu.