search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Scandal după meciul Bosnia–România. Comentatorii acuză „sabotaj” și „primitivism”: ce au povestit despre atmosfera ostilă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză televiziunea de stat din Bosnia pur și simplu le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă. Mircea Lucescu a acuzat și el gazdele că au strigat echipei noastre „Țiganii, țiganii”.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu FOTO Captură video Prima TV
Emil Grădinescu și Costi Mocanu FOTO Captură video Prima TV

Postul Prima TV, care a transmis meciul, a avut mari probleme în prima parte de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, când calitatea audio a comentariului a fost departe de standardele obișnuite. Au fost momente când nu s-a auzit, ca și cum „calea de sunet” a fost tăiată.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, cei care au comentat partida de la fața locului, au fost revoltați de atitudinea organizatorilor, pe care i-au acuzat că au sabotat intenționat transmisia televiziunii din România.

„Este momentul să clarificăm și problemele de sunet pe care le-am avut la începutul transmisiei. Ne spun colegii de la București că înainte de fluierul de început, problema a fost că din carul de transmisie nu a fost ridicată calea de comentariu către București”, a spus Costi Mocanu.

El a adăugat: „A intervenit delegatul UEFA, care are grijă de organizarea acestei partide și lucrurile încet-încet au intrat în normal. Ții minte, Emil? Ieri discutam și ai ridicat din sprâncene când ai auzit că meciul este produs de televiziunea de stat din Bosnia. O piedică de genul ăsta, dacă a fost intenționată, mărturisesc că n-am mai întâlnit.”

La rândul său, Emil Grădinescu a susținut că probleme similare a întâmpinat la un meci contra Macedoniei, când aceștia au acuzat că la TVR s-a tritat FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia.

„Lucruri care, asta trebuie s-o spunem, denotă primitivismul în gândire. Nu se poate așa ceva, e o transmisiune pentru care se plătesc bani grei. Un sabotaj. E un moment extrem de important pe care Prima TV îl prezintă și în urma căruia înregistrează niște încasări, ca urmare a cheltuielilor făcute, iar asta este inadmisibil. Ce se întâmplă? Să nu deschizi calea, adică să tai, practic, microfoanele comentatorilor este lamentabil. Este lamentabil ce s-a întâmplat!”, a spus Grădinărescu.

„E bine în Europa. În jurul nostru nu se respectă nicio regulă”

„Altfel spus, în cuvinte puține, oameni buni, dacă vă puneți vreodată întrebarea «e bine sau nu în Europa?», încercați să mergeți să vizitați țări din afara Uniunii Europene și veți avea acest răspuns. Da, e bine în Europa.

În jurul nostru nu se respectă nicio regulă. Și – atenție – noi venim dintr-o țară care este oarecum familiarizată cu nerespectarea regulilor. Dar nu chiar așa. Ieri am fost informați că locurile din jurul nostru (n.r. al postului de comentatori) vor fi protejate, vor fi stewarzi. Nu, nu e nimic. Toată lumea fumează, toate locurile sunt ocupate de suporteri bosniaci, din când în când se mai întoarce câte unul la noi și începe să zică iar refrenul de început, „Țiganii, țiganii”, a adăugat Costi Mocanu.

Reacția lui Mircea Lucescu

Și antrenorul Mircea Lucescu a fost revoltat la finalul meciului, acuzând că nu i s-a întâmplat până acum pe un stadion, precum cel din Bosnia, să nu poată auzi imnul, din cauza fluierăturilor. Selecționarul a spus de asemenea că scandările „Țiganii, țiganii!”, la adresa echipei sale, l-au oripilat, potrivit GOLAZO.ro.

„N-am văzut o lipsă de ospitalitate mai mare ca asta. Pe stadion, condiții mizerabile. FIFA trebuie să fie atentă”, a spus Lucescu.

Selecționerul a avut un discurs extrem de dur referitor atât la scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, cât și la adresa stadionului pe care s-a jucat meciul.

„O rușine ce a fost aici! Când mă uit pe ce hal de stadion am jucat… jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem țigani, ei ce sunt cu condițiile astea? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane”, a mai spus Mircea Lucescu.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de fiica fostului portar Ibrahim Dossey. Jennifer are 21 de ani și vrea să ajungă la Jocurile Olimpice
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Panouri fotovoltaice iarna: Cum să maximizezi producția de energie în sezonul rece
playtech.ro
image
Afacerea cu care Novak Djokovic vrea să dea lovitura. Ce investiție pregătește marele tenismen
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Bosniei a aflat ce a spus Mircea Lucescu și l-a descris în două cuvinte pe român
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
România ajunge pe podium! Simona Radiș este cea mai bună canotoare din lume
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor