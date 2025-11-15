search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Bosnia - România, meciul adevărului: imnul nostru, huiduit din toți rărunchii de gazde. A început partida LIVE TEXT

Publicat:
Ultima actualizare:

După succesul nesperat cu Austria, România joacă în această seară contra naționalei din Bosnia și Herțegovina cu gândul la locul 2 în grupa de calificare la Cupa Mondială 2026. O victorie la Zenica ne-ar asigura practic poziția secundă, având în vedere că în ultimul meci tricolorii întâlnesc modesta San Marino, în timp ce adversara din această seară dă piept cu liderul grupei. Deja calificată la baraj grație parcursului din Nations League, naționala lui Mircea Lucescu vrea locul 2, a cărui miză este plasarea într-o urmă valorică mai favorabilă la tragerea la sorți din 20 noiembrie. Acum, tricolorii sunt în cea de-a patra, dar rezultatele bune din ultimele meciuri ar putea-o urca în a treia, ba chiar și a doua, astfel că adversarii ar fi mai abordabili, cel puțin pe hârtie.

Căpitanul Hagi și Ghiță, eroul din meciul cu Austria, pregătiți de o seară mară. Foto Profimedia
Căpitanul Hagi și Ghiță, eroul din meciul cu Austria, pregătiți de o seară mară. Foto Profimedia

UPDATE 21.45. S-au intonat cele două imnuri. Cel al României a fost fluierat și huiduit de spectatorii de pe arena din Zenica, cu toată opoziția fanilor tricolorilor, care au încercat să le facă față gazdelor. După tragerea la sorți a terenurilor, cu Dzeko și Hagi la centru, arbitrul a dat startul în partida din Bosnia.

UPDATE 21.40: Meciul de la Zenica este important nu numai pentru România, ci și pentru frații de peste Prut. În caz ca naționala noastră va învinge și va reuși să ocupe locul 2 în grupă, va elibera un loc în clasamentul celor 4 mai bune naționale din Nations League, care va fi ocupat de Moldova, țara vecină urmând să prindă barajul.   

UPDATE 21.19: Mircea Lucescu a dezvăluit cheia succesului din această partidă. „Dacă băieții aduc în teren inteligența din meciul cu Austria, vom juca bine. Asta e important. Și victoria e importantă, dar vreau să văd echipa jucând la cel mai înalt nivel”, a spus antrenorul naționalei. România are astăzi șansa de a arăta ca o echipă mare și în deplasare. Ultimul meci bun făcut de tricolori pe terenul unei adversare datează din septembrie 2024, când a învins cu 3-0 în Kosovo, în meciul de debut al lui Lucescu în acest mandat.  

UPDATE 21.11: Selecționerul gazdelor, Sergej Barbarez, va începe partida în formula: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic. Rezerve sunt Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric și Alajbegovic

UPDATE 21.07: Mircea Lucescu a decis ca trei jucători să vadă meciul din tribună: Baiaram, de la U Craiova, Darius Olaru, de la FCSB, și Louis Munteanu, de la CFR Cluj.  

UPDATE 21.00: La intrarea jucătorilor noștri pe teren, pentru inspecția gazonului, toți suporterii gazdelor au oferit momente scandaloase, scandând „Țiganii, țiganii”. Cei care i-au provocat au fost câțiva fani români, care în drumul spre Bosnia s-au oprit la Belgrad și l-au omagiat pe Ratko Mladic, autorul mai multor masacre în rândul populației musulmane din această țară.

Cu mai bine de o oră înainte de startul partidei, Mircea Lucescu a anunțat primul 11 cu care abordează partida cu Bosnia. Ianis Hagi este căpitan, fundașii centrali sunt Racovițan și Ghiță, în timp ce în atac va juca Bîrligea. Iată formula de start a băieților noștri: 1. I Radu – 2. Rațiu, 3. Racovițan, 5. Ghiță, 8. Chipciu - 10. Hagi, 6. M. Marin, 22. V. Dragomir - 20. Man, 9. Bîrligea, 13. Mihăilă. Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Aioani – 4. Rus, 7. Drăguș, 11. Bancu, 14. Screciu, 15. Eissat, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 21. Petrila, 23. Sorescu.

image

Indiferent de rezultatul meciului, România nu mai are șanse la prima poziție în grupă, care asigură calificarea directă la CM 2026. Austria a învins astăzi Cipru și nu mai poate fi ajunsă de tricolori, astfel că singura variantă a tricolorilor de a ajunge la turneul final găzduit de SUA; Canada și Mexic este prin baraj. În schimb, Bosnia, cu o victorie în fața noastră, poate ataca primul loc în ultima partidă din grupă, de la Viena.

image png

Grupa H, ultimele partide

Azi: Cipru - Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina - România (21.45)

Marți: România - San Marino (21.45), Austria - Bosnia și Herțegovina (21.45)

